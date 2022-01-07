Ворожка на спаржі передбачила переможця Чемпіонату світу з футболу-2022 та дала прогноз на рік

Джемайма Пакінгтон каже, що її передбачення на 2022-й уже назвали суперечливими, але сама вона впевнена у тому, що каже. Точність прогнозів, за словами ворожки, становить 75-90%.

65-річна британська ворожка Джемайма Пакінгтон, яка називає себе Mystic Veg і передбачає майбутнє за допомогою спаржі, дала свій прогноз на Чемпіонат світу з футболу-2022, який пройде в Катарі, пише Metro.

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За її словами, переможцем ЧС з футболу в березні 2022 року стане Хорватія, "але конкуренція, як і раніше, викликатиме розбіжності".

Крім цього, Джемайма стверджує, що "Манчестер Сіті" не завоює титул чемпіона Прем'єр-ліги, і що їм треба остерігатися своїх суперників, "Манчестер Юнайтед", які нині відстають більш ніж на 20 очок і посідають сьоме місце.

Хто така Джемайма Пакінгтон

Джемайма – уродженка Бата, міста у південно-західній частині Англії. Перші передбачення вона почала робити у восьмирічному віці, а свої здібності, як стверджує, успадкувала від тітки, котра раніше ворожила на чайному листі. На відміну від родички, Пакінгтон обрала як засіб ворожіння дещо інший продукт. Перш ніж робити прогнози, британка бере вустерширську спаржу, вирощену в долині Івшем, головному постачальнику овочів у Великій Британії, підкидає її вгору, а потім "зчитує" візерунки, які стебла утворюють після приземлення.

"Моя техніка не змінилася, і я все ще кидаю палички спаржі та інтерпретую їхні візерунки. Я миттєво бачу закономірності. Можливо тому, що в мене були роки практики. Зазвичай мої прогнози точні на 75–90%. Я переглядаю свої прогнози щороку і думаю: "Ага, це сталося, так, це сталося". Іноді я отримую щось трохи неточне, але недалеке від істини", – каже Джемайма.

[ + – ] Джемайма почала ворожити з восьми років Фото: Jemima Packington/Facebook

Які прогнози Джемайми справдилися

Протягом багатьох років британка передбачала Брексіт, який усе ж став реальністю. За чотири роки до того, як Борис Джонсон став прем'єр-міністром, вона бачила його на цій посаді. Але тоді, зізнавалася ворожка, з неї сміялися і не вірили.

Джемайма передбачила, що принц Гаррі і Меган Маркл підуть з посад старших членів королівської сім'ї.

Серед інших здійснених прогнозів — скромне святкування Різдва, що стало реальністю через Омікрон, суттєве поповнення королівської сім'ї та важка втрата (народження чотирьох онуків Єлизавети II і смерть принца Філіпа ). У 2019 році вона правильно передбачила успіх Англії у крикеті, повернення на екрани популярного реаліті-серіалу "Великий брат" та "Оскар" мюзиклу "Зірка народилася".

До цього Джемайма пророкувала перемогу Енді Мюррея на Вімблдоні, кризу євро та кредитну кризу.

Що чекає світ у 2022 році за версією Джемайми Пакінгтон

За словами ворожки, їй знадобилося 24 години та два сеанси, щоб налаштуватися та зробити передбачення. Почувши, що обіцяє новий рік, друзі сказали їй, що прогнози на 2022-й є одними з найсуперечливіших.

"Але я дотримуюсь тільки того, про що мені каже спаржа", – наголосила вона.

Джемайма вважає, що цього року Джонсон залишиться на Даунінг-стріт, переживши лідера лейбористів сера Кейра Стармера, і передбачила королівській сім'ї нові страждання, включаючи "скандали і не тільки".

"Деякі почуття сильніші за інші, як у випадку з Кейром Стармером. Коли я підкинула ту спаржу, вона зламалася, і я подумала, що ця людина зламається цього року. У мене також є сильне передчуття щодо подальших королівських заворушень. Спаржа сформувала мотив корони, І саме тому я знаю, що щось станеться з королівською сім'єю", – пояснила ворожка.

Вона стверджує, що коронавірус нікуди не подінеться, але люди пристосуються до нього, а робота з дому стане нормою.

Джемайма прогнозує несподівану смерть легенд шоу-бізнесу, не називаючи імен, але стверджуючи, що новини про це шокують громадськість.

[ + – ] Багато хто називає прогнози британки суперечливими, але сама вона твердо вірить у те, що їй каже спаржа. Фото: Jemima Packington/Facebook

Світ повернеться до тих часів, коли закордонні подорожі були екзотичною розкішшю.

"Це більше не буде звичайним явищем, і ціни на поїздки відображатимуть це", — підкреслює Джемайма.

На міжнародній арені зберігатиметься напруга, але конфліктів вдасться уникнути. Нікуди не подінеться і проблема глобальної зміни клімату. Вторинна переробка, усвідомлене споживання та бартер стануть новою модою, через що буде менше відходів.

Що стосується індустрії кіно, то цього разу "Оскар" Джемайма пророкує фільму "Сила собаки ", а Бенедикта Камбербетча буде номіновано на кращу чоловічу роль.

Нагадаємо, що передбачав на 2022 рік Нострадамус.