Україна виборола бронзу на етапі Кубка світу з біатлону

Артем Тищенко та Дарина Блашко піднялися на третій рядок за результатами естафети.

У рамках п'ятого етапу Кубка світу з біатлону, що проходить у німецькому Оберхофі, відбулася змішана естафета. За підсумками, Артем Тищенко та Дар'я Блашко, які представляють Україну, дійшли фінішу третіми. Про це повідомляє New Sport.

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Дистанцію українські біатлоністи подолали за 42 хвилини 40,7 секунд, при цьому було допущено 12 промахів.

На першому етапі Тищенку довелося скористатися чотирма додатковими патронами. У свою чергу, Дар'я Блашко пройшла свою частину дистанції практично без помилок, що дозволило українській команді посісти третє місце. Українці не втратили зайняту позицію до самого фінішу, і, таким чином, у скарбничці збірної опинилася перша медаль цього сезону Кубка світу з біатлону.

Золото виграли російські біатлоністи, срібло у австрійців. Четверте та п'яте місце у Білорусі та Швеції відповідно.

Підсумок гонки:

Росія (1+12) — 41:37,1 Австрія (1+13) +41,5 Україна (0+12) +1:03,6

Сінгл-мікст — одиночна змішана естафета, до 2016 року її назвали супермікстом. Це командне змагання у біатлоні проводиться з 2015 року. У команді — два спортсмени: чоловік та жінка. Вони передають один одному естафету та проходять загалом вісем вогневих рубежів.

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