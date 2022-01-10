Усик готовится к реваншу с Джошуа в арктических условиях (видео)

В новом видео боксер сражается с тенью в условиях снежный бури, в лицо ему дуют потоки ледяного ветра.

Александр Усик, чемпион мира по боксу в супертяжелой весовой категории по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, показал, как проводит тренировки в зимний период перед боем-реваншем с британцем Энтони Джошуа.

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Условия подготовки 34-летнего украинского спортсмена довольно суровые, что подтверждает новое видео, снятое во время тренировки и опубликованное Twitter DAZN Boxing.

Оказалось, что тренировочные занятия Усика предусматривают и бои с тенью в снежной буре, когда в лицо дуют искусственно созданные холодные воздушные потоки.

[ + – ] Александр Усик во время тренировки.

Когда состоится реванш Усик – Джошуа?

В сентябрьском матче Усик нанес поражение Джошуа, и все три титула англичанина в супертяжелом весе перешли украинцу.

Джошуа сразу же попытался воспользоваться правом на реванш, прописанным в контракте. Следующий бой соперников должен состояться в апреле 2022 года.

Дата и место проведения пока официально не объявлены, но промоутер британца Эдди Хирн сообщил, что, скорее всего, реванш состоится именно в апреле. Предпочтительным место проведения боя для промоутера остается Великобритания.

Ранее Фокус сообщал, что Энтони Джошуа готовится к реваншу с Александром Усиком под чутким руководством Флойда Мейвезера-младшего. В своем Instagram британец выложил небольшой ролик, снятый во время тренировок, на которых, как выяснилось, бывает и легендарный американский боксер. Но Джошуа не уточнил, какая именно роль во время тренировочных занятий отводится 44-летнему экс-чемпиону мира в пяти весовых категориях.