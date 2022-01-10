Усик готується до реваншу з Джошуа в арктичних умовах (відео)

У новому відео боксер бореться з тінню за умов снігової бурі, в обличчя йому дмуть потоки крижаного вітру.

Олександр Усик, чемпіон світу з боксу в суперважкій ваговій категорії за версіями WBA, WBO, IBF та IBO, показав, як проводить тренування в зимовий період перед боєм-реваншем із британцем Ентоні Джошуа.

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Умови підготовки 34-річного українського спортсмена є досить суворими, що підтверджує нове відео, зняте під час тренування та опубліковане у Twitter DAZN Boxing.

Виявилося, що тренувальні заняття Усика передбачають і бої з тінню в сніговій бурі, коли в обличчя дмуть штучно створені холодні повітряні потоки.

[ + – ] Олександр Усик під час тренування.

Коли відбудеться реванш Усик – Джошуа?

У вересневому матчі Усик завдав поразки Джошуа, і всі три титули англійця в надважкій вазі перейшли українцю.

Джошуа відразу спробував скористатися правом на реванш, прописаним у контракті. Наступний бій суперників має відбутися у квітні 2022 року.

Дата і місце проведення поки що офіційно не оголошені, але промоутер британця Едді Гірн повідомив, що, швидше за все, реванш відбудеться саме у квітні. Переважним місце проведення бою для промоутера залишається Великобританія.

Раніше Фокус повідомляв, що Ентоні Джошуа готується до реваншу з Олександром Усиком під чуйним керівництвом Флойда Мейвезера-молодшого. У своєму Instagram британець виклав невеликий ролик, знятий під час тренувань, на яких, як з'ясувалося, буває легендарний американський боксер. Але Джошуа не уточнив, яка саме роль під час тренувальних занять відводиться 44-річному ексчемпіону світу в п'яти вагових категоріях.