"Вызывают игровую зависимость". В Великобритании хотят запретить рекламу букмекеров на футболках

Британское правительство считает, что рекламы букмекерских контор в профессиональном футболе стало слишком много.

Министр цифровых технологий, культуры и СМИ Великобритании Крис Филп намерен провести встречу с представителями профессиональных английских футбольных клубов относительно рекламных проявлений во время матчей, сообщает The Times.

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Чиновник и его коллеги обеспокоены объемами рекламы букмекерских контор на футболках клубов и считают, что это провоцирует рост игромании в Королевстве.

Сообщается, что профессиональные Лиги станут частью саммита, проводимого министром в рамках пересмотра закона об азартных играх. Он будет включать в себя новые правила, ограничивающие рекламу спортивных азартных игр. Помимо представителей футбольных лиг, в совещании примут участие руководителей ассоциаций крикета, регби и гольфа.

Пересмотр знаменует собой самое глобальное изменение в законах об азартных играх за 15 лет, и ожидается, что одним из результатов станет запрет на нанесение на футболки рекламу игорных компаний. Но руководителей клубов собираются утверждать, что следует учитывать финансовые последствия пандемии, которая серьезно ударила по их бюджету.

Правительство также намерено ужесточить механизмы "белой этикетки" — когда компания создает продукт или услугу, которую другой бизнес переименовывает, чтобы они выглядели как свои собственные. Эта схема позволила английским клубам заключать сделки с секретными азиатскими конторами.

Крис Филп пришел на должность в сентябре 2021 года. Министр признает, что спортивные организации испытывают финансовые затруднения, но также дал понять, что будут изучены доказательства потенциального влияния азартных игр на спортивное спонсорство.

Министр уже встречался с игроманами, благотворительными и лечебными учреждениями, а также представителями игорной индустрии. По оценкам недавнего отчета организации Public Health England, 245 000 человек имеют серьезные проблемы с азартными играми, в частности, зависимость.

Ранее Фокус рассказывал, что лондонский футбольный клуб "Челси" оштрафовал нападающего Ромелу Лукаку за интервью, которое он дал Sky Sports. Бельгийскому нападающему пришлось заплатить сумму больше, чем полмиллиона евро.