"Викликають гральну залежність". У Великій Британії хочуть заборонити рекламу букмекерів на футболках

Британський уряд вважає, що реклами букмекерських контор у професійному футболі стало надто багато.

Міністр цифрових технологій, культури та ЗМІ Великобританії Кріс Філп має намір провести зустріч із представниками професійних англійських футбольних клубів щодо рекламних проявів під час матчів, повідомляє The Times.

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Чиновник і його колеги стурбовані обсягами реклами букмекерських контор на футболках клубів і вважають, що це провокує зростання ігроманії у Королівстві.

Повідомляється, що професійні Ліги стануть частиною саміту, який проводить міністр у межах перегляду закону про азартні ігри. Він враховуватиме нові правила, що обмежують рекламу спортивних азартних ігор. Крім представників футбольних ліг, у нараді візьмуть участь керівники асоціацій крикету, регбі та гольфу.

Перегляд знаменує собою глобальну зміну в законах про азартні ігри за 15 років, та очікується, що одним із результатів стане заборона на нанесення на футболки реклами гральних компаній. Але керівників клубів мають намір стверджувати, що варто враховувати фінансові наслідки пандемії, яка серйозно вдарила по їхньому бюджету.

Уряд також має намір посилити механізми "білої етикетки" — коли компанія створює продукт або послугу, яку інший бізнес перейменовує, щоб вони виглядали як власні. Ця схема дозволила англійським клубам укладати угоди із секретними азіатськими конторами.

Кріс Філп прийшов на посаду у вересні 2021 року. Міністр визнає, що спортивні організації зазнають фінансових труднощів, але також дав зрозуміти, що будуть вивчені докази потенційного впливу азартних ігор на спортивне спонсорство.

Міністр уже зустрічався з ігроманами, благодійними та лікувальними установами, а також представниками гральної індустрії. За оцінками нещодавнього звіту організації Public Health England, 245 000 осіб мають серйозні проблеми з азартними іграми, зокрема залежність.

Раніше Фокус розповідав, що лондонський футбольний клуб "Челсі" оштрафував нападника Ромелу Лукаку за інтерв'ю, яке він дав Sky Sports. Бельгійському нападнику довелося заплатити суму більше ніж пів мільйона євро.