Наболтал лишнего. Ромелу Лукаку получил солидный штраф за интервью

Нападающему "Челси" придется заплатить крупную сумму за неосторожные высказывания.

Бельгийский нападающий "Челси" Ромелу Лукаку будет оштрафован на 600 тысяч евро, сообщает издание La Gazzetta dello Sport.

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Такой будет цена за неосторожные высказывания 28-летнего футболиста, которые он допустил во время интервью телеканалу Sky Sports. Во время разговора Лукаку заявил, что переход в "Челси" был ошибкой и он хотел бы вернуться в миланский "Интер", где был счастлив. Бельгиец также извинился перед болельщиками "Интера" за фразу о том, что "трансфер в "Челси" — шанс всей жизни".

Причиной такого настроения форварда в западных СМИ называли его невыразительную результативность в составе "Челси": в 18 матчах он забил только 7 мячей.

После этого интервью Лукаку остался вне заявки на матч чемпионата Англии "Челси" — "Ливерпуль". Такие санкции в отношении футболиста применил немецкий тренер лондонского клуба Томас Тухель. Без Лукаку "Челси" не смог одержать победу, сыграв вничью 2:2. Отметим, что по ходу матча "аристократам" пришлось отыгрываться со счета 0:2.

Сам Ромелу Лукаку уже принес извинения болельщикам "Челси". Видео появилось в официальном твиттер-аккаунте клуба.

За переход Ромелу Лукаку прошлым летом "Челси" заплатил "Интеру" 115 миллионов евро. Бельгийский футболист зарабатывает в Лондоне 12 миллионов евро за сезон.

В начале декабря нападающий "Милана" Златан Ибрагимович рассказал о конфликте с Лукаку, который произошел в январе прошлого года, во время матча "Милан" — "Интер". Тогда оба соперника вступили в перепалку, которая едва не переросла в драку. Златан пояснил, что тогда спровоцировал Лукаку, произнеся несколько шуток насчет обрядов вуду, которые, по слухам, использовала мама бельгийского футболиста.