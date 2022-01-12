Фьюри обозвал Джошуа "бесполезным бомжарой", а Усика - "напичканным стероидами средневесом" (видео)

Чемпион мира по версии WBC в очередной раз выразил намерение стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Британский боксер Тайсон Фьюри, являющийся чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC, негативно высказался о своих потенциальных соперниках: британце Энтони Джошуа и украинце Александре Усике.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Фьюри записал видео, которое опубликовал в своем Instagram-stories. Во время спича британец обратился к Джошуа и Усику.

"Не могу поверить, что Джошуа просто вернул Украине все пояса. После той работы, которую я проделал, чтобы их завоевать. Получается, это была бесполезная работа.

Ты — здоровенный и бесполезный бомжара, к которому пришел стероидный средневес и просто забрал у тебя пояса. Чтобы их вернуть, понадобится настоящий британский бомбардировщик из Ланкастера", — заявил Фьюри.

[ + – ] Тайсон Фьюри до сих пор возмущен поражению Джошуа от Усика

Он также пригрозил "освободить маленького человека от поясов и вернуть их в Великобританию".

Накануне WBC установила новый срок переговоров между командами Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта, которые должны провести бой за титул чемпиона мира по версии организации. Стороны должны договориться не позднее 18 января 2022 года.

Именно необходимость проведения боя против Уайта ставит под угрозу встречу Фьюри с Усиком, который должен встретиться в ответном поединке с Энтони Джошуа весной 2022-го.

Руководитель промоутерской компании Top Rank Боб Арум считает бой Фьюри — Уайт маловероятным из-за высоких финансовых запросов со стороны Диллиана Уайта. По словам Арума, в США этот бой вызовет небольшой интерес, что невыгодно его организаторам.

Ранее Фокус показывал, в каких условиях Александр Усик готовится к бою против Энтони Джошуа. На видео, которое появилось в твиттер-аккаунте стримингового сервиса DAZN, украинец сражался с тенью в холодную погоду, с сильным порывом ветра.