Ф'юрі обізвав Джошуа "непотрібним бомжарою", а Усика — "напханим стероїдами середньоваговиком" (відео)

Чемпіон світу за версією WBC вкотре висловив намір стати абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі.

Британський боксер Тайсон Ф'юрі, який є чемпіоном світу в суперважкій вазі за версією WBC, негативно висловився про своїх потенційних суперників: британця Ентоні Джошуа й українця Олександра Усика.

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Ф'юрі записав відео, яке опублікував у своєму Instagram-stories. Під час спічу британець звернувся до Джошуа й Усика.

"Не можу повірити, що Джошуа просто повернув Україні всі пояси. Після тієї роботи, яку я зробив, щоб їх завоювати. Виходить, це була марна робота.

Ти здоровий і непотрібний бомжара, до якого прийшов стероїдний середньоваговик і просто забрав у тебе пояси. Щоб їх повернути, знадобиться справжній британський бомбардувальник із Ланкастера", — заявив Ф'юрі.

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Він також пригрозив "звільнити маленьку людину від поясів і повернути їх у Великобританію".

Напередодні WBC встановила новий термін переговорів між командами Тайсона Ф'юрі та Ділліана Вайта, які мають провести бій за титул чемпіона світу за версією організації. Сторони повинні домовитись не пізніше 18 січня 2022 року.

Саме необхідність проведення бою проти Вайта ставить під загрозу зустріч Ф'юрі з Усиком, який має зустрітися у поєдинку у відповідь з Ентоні Джошуа навесні 2022-го.

Керівник промоутерської компанії Top Rank Боб Арум вважає бій Ф'юрі — Вайт малоймовірним через високі фінансові запити з боку Ділліана Вайта. За словами Арума, у США цей бій викликає невеликий інтерес, що невигідно його організаторам.

Раніше Фокус показував, у яких умовах Олександр Усик готується до бою проти Ентоні Джошуа. На відео, яке з'явилося у твітер-акаунті стрімінгового сервісу DAZN, українець боровся з тінню в холодну погоду, із сильним поривом вітру.