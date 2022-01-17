Без потерь не обошлось. Свитолина и Костюк прошли во второй раунд Australian Open (видео)

Украинские теннисистки сыграли первые матчи на Открытом чемпионате Австралии, но во второй круг пробились не все.

В Мельбурне стартовал первый крупный теннисный турнир в 2022 году — Australian Open.

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Украина в основной сетке была представлена пятью спортсменками: Элина Свитолина, Леся Цуренко, Марта Костюк, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина сыграли первые матчи на турнире.

Лучшая из украинок в рейтинге WTA, Элина Свитолина, свой первый матч на Australian Open провела против француженки Фионы Ферро. Украинка не испытала больших проблем, одержав убедительную победу со счетом 6:1; 7:6. Матч продолжался 1 час и 32 минуты. На счету Свитолиной также 4 подачи навылет.

[ + – ] Элина Свитолина - Фиона Фарро: видео решающего момента матча

Меньше повезло со жребием опытной Лесе Цуренко, которая пробилась в основную сетку через квалификацию. 32-летняя теннисистка первый матч на турнире должна была сыграть с первой ракеткой мира, австралийкой Эшли Барти. Фаворитка матча легко обыграла украинку — 6:0; 6:1.

Драматичным вышел матч Даяны Ястремской, которая противостояла американке Мэдисон Бренгл. В первом сете доминировала представительница США и завершила его победой всухую. Но вторая партия осталась за украинкой, которая отдала сопернице только один гейм. В третьем сете снова все удачно складывалось для Бренгл, но при счете 0:5 Даяна Ястремская досрочно завершила матч.

Еще одна надежда Украины на этом турнире — Марта Костюк, которая справилась с сопротивлением француженки Диане Парри. Украинской теннисистке понадобилось 1 час час и 36 минут, чтобы одержать победу. В первом сете Костюк проиграла только один гейм, а вторая партия завершилась тай-брейком, на котором украинка не оставила сопернице шансов — 6:1; 7:6.

А вот вторая ракетка Украины, согласно обновленному рейтингу WTA, Ангелина Калинина, не смогла пробиться во второй круг. В матче, который продолжался почти три часа, 24-летняя украинка уступила американке Джессике Пегуле — 6:4; 6:7; 5:7.

Согласно жеребьевке, во втором раунде Australian Open Элина Свитолина сыграет против еще одной представительницы Франции — Армони Тан. А Марта Костюк свой второй матч на кортах Мельбурна проведет против испанки Сары Соррибес Тормо.

Напомним, ранее Фокус рассказывал о скандале на Australian Open, который разгорелся на фоне сербского теннисиста Новака Джоковича. Спортсмен был депортирован из страны из-за отсутствия сертификата о вакцинации и документов, подтверждающих правомерность выдачи медицинского спецразрешения на въезд в Австралию.