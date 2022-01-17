Без втрат не обійшлося. Світоліна та Костюк пройшли у другий раунд Australian Open (відео)

Українські тенісистки зіграли перші матчі на Відкритому чемпіонаті Австралії, але до другого кола пробилися не всі.

У Мельбурні стартував перший великий тенісний турнір 2022 року — Australian Open.

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Україна в основній сітці була представлена п'ятьма спортсменками: Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Марта Костюк, Даяна Ястремська й Ангеліна Калініна зіграли перші матчі на турнірі.

Найкраща з українок у рейтингу WTA, Еліна Світоліна, свій перший матч на Australian Open провела проти француженки Фіони Ферро. Українка не зазнала великих проблем, здобувши переконливу перемогу з рахунком 6:1; 7:6. Матч тривав 1 годину та 32 хвилини. На рахунку Світоліної також 4 подачі навиліт.

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Менше пощастило із жеребом досвідченій Лесі Цуренко, яка пробилася до основної сітки через кваліфікацію. 32-річна тенісистка перший матч на турнірі мала зіграти з першою ракеткою світу, австралійкою Ешлі Барті. Фаворитка матчу легко обіграла українку — 6:0; 6:1.

Драматичним вийшов матч Даяни Ястремської, яка протистояла американці Медісон Бренгл. У першому сеті домінувала представниця США та завершила його перемогою всуху. Але друга партія залишилася за українкою, яка віддала суперниці лише один гейм. У третьому сеті знову все вдало складалося для Бренгл, але за рахунку 0:5 Даяна Ястремська достроково завершила матч.

Ще одна надія України на цьому турнірі — Марта Костюк, яка впоралася з опором француженки Діані Паррі. Українській тенісистці знадобилося 1 година та 36 хвилин, щоб здобути перемогу. У першому сеті Костюк програла лише один гейм, а друга партія завершилася тай-брейком, на якому українка не залишила суперниці шансів — 6:1; 7:6.

А ось друга ракетка України, згідно з оновленим рейтингом WTA, Ангеліна Калініна, не змогла пробитися до другого кола. У матчі, який тривав майже три години, 24-річна українка поступилася американці Джесіці Пегуле — 6:4; 6:7; 5:7.

Згідно із жеребкуванням, у другому раунді Australian Open Еліна Світоліна зіграє проти ще однієї представниці Франції — Армоні Тан. А Марта Костюк свій другий матч на кортах Мельбурна проведе проти іспанки Сари Соррібес Тормо.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про скандал на Australian Open, який спалахнув на тлі сербського тенісиста Новака Джоковича. Спортсмена депортували з країни через відсутність сертифікату про вакцинацію та документів, що підтверджують правомірність видачі медичного спецдозволу на в'їзд до Австралії.