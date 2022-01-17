Защита в Лондоне. Украинец Амосов узнал соперника на следующий бой в Bellator

Непобедимый украинский боец ММА встретится с обладателем черного пояса по кикбоксингу.

Украинский боец смешанного стиля и чемпион Bellator в среднем весе Ярослав Амосов проведет первую защиту титула 13 мая в Лондоне, сообщает BBC.

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Соперником 28-летнего спортсмена станет 34-летний британец Майкл "Веном" Пэйдж. Он стал первым британским бойцом, который будет бороться за титул в своей стране.

Пэйдж убежден, что проведение поединка в Лондоне сыграет ему на руку.

""Я не думаю, что у него есть выбор, кроме как приехать в Лондон. Неважно, у кого пояс, важно, у кого самая лучшая репутация. Вы не собираетесь продавать этот бой где-либо еще", — заявил Пэйдж.

Соперник Амосова обладает черным поясом по кикбоксингу, а в ММА Пэйдж провел 19 поединков, потерпев только одно поражение. Обидчиком "Венома" стал бразильский боец Дуглас Лима, который победил соперника нокаутом в мае 2019 года. В октябре 2021-го Пэйдж взял у бразильца ревангш.

Отметим, что Ярослав Амосов еще не проигрывал в течение своих выступлений на профессиональном уровне. На счету 28-летнего уроженца города Ирпень — 26 побед. С 2018 года Амосов проводит свои поединки в США. Победа над тем же Дугласом Лимой 11 июня прошлого года принесла украинцу титул чемпиона Bellator в среднем весе.

Майкл Пейдж сказал, что многие сочли бы его противника "лучшим парнем в ММА прямо сейчас" из-за его непобежденного послужного списка.

"Этот парень невероятный. Если разобраться, технически он лучший парень в ММА прямо сейчас. Что касается его победного послужного списка, я думаю, что он на вершине. Единственным человеком, который его опередил, был Хабиб [Нурмагомедов], и он сейчас на пенсии. Амосов везде очень хорош. Очень опасен, отличный борец.

Я не думаю, что он так опасен в стойке, но его понимание устойчивости делает его опасным.

Это означает, что в него трудно попасть, и он достаточно хорошо организует свои тейкдауны. Это очень опасный человек. Для меня это отличный бой, чтобы проверить, где я нахожусь", — отметил Пэйдж.

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