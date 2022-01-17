Захист у Лондоні. Українець Амосов дізнався суперника на наступний бій у Bellator

Непереможний український боєць ММА зустрінеться з володарем чорного поясу з кікбоксингу.

Український боєць змішаного стилю і чемпіон Bellator у середній вазі Ярослав Амосов проведе перший захист титулу 13 травня у Лондоні, повідомляє ВВС.

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Суперником 28-річного спортсмена стане 34-річний британець Майкл "Веном" Пейдж. Він став першим британським бійцем, який боротиметься за титул у своїй країні.

Пейдж переконаний, що проведення поєдинку в Лондоні зіграє йому на руку.

"Я не думаю, що в нього є вибір, крім як приїхати до Лондона. Не має значення, у кого пояс, важливо, в кого найкраща репутація. Ви не збираєтеся продавати цей бій деінде", — заявив Пейдж.

Суперник Амосова має чорний пояс із кікбоксингу, а в ММА Пейдж провів 19 поєдинків, зазнавши лише однієї поразки. Образником "Венома" став бразильський боєць Дуглас Ліма, який переміг суперника нокаутом у травні 2019 року. У жовтні 2021-го Пейдж узяв у бразильця реванш.

Зазначимо, що Ярослав Амосов ще не програвав упродовж своїх виступів на професійному рівні. На рахунку 28-річного уродженця міста Ірпінь — 26 перемог. З 2018 року Амосов проводить свої поєдинки у США. Перемога над тим самим Дугласом Лімою 11 червня минулого року принесла українцю титул чемпіона Bellator у середній вазі.

Майкл Пейдж сказав, що багато хто вважав би його противника "кращим хлопцем у ММА прямо зараз" через його непереможений послужний список.

"Цей хлопець неймовірний. Якщо розібратися, технічно він найкращий хлопець у ММА прямо зараз. Щодо його переможного послужного списку, я думаю, що він на вершині. Єдиною людиною, яка його випередила, був Хабіб [Нурмагомедов], і він зараз на пенсії. Амосов скрізь дуже хороший, дуже небезпечний, відмінний борець.

Я не думаю, що він такий небезпечний у стійці, але його розуміння стійкості робить його небезпечним.

Це означає, що в нього важко потрапити, і він добре організує свої тейкдауни. Це дуже небезпечна людина. Для мене це чудовий бій, щоб перевірити, де я перебуваю", — зазначив Пейдж.

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