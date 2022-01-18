Лил слезы в раздевалке. Арбитр матча "Милан" - "Специя" тяжело пережил собственную ошибку

Рефери не засчитал гол полузащитника "Милана", который мог принести команде победу.

В матче 22-го тура Серии А "Милан" — "Специя" арбитр Марко Серра допустил результативную ошибку, сообщает La Gazetta dello Sport.

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Рефери не засчитал гол полузащитника "Милана", который помог бы команде вырвать победу. При счете 1:1, хозяева ринулись в атаку, которая завершилась точным ударом Жуниора Мессиаса. Но в момент передачи на него, футболисты "Специи" сфолили на Анте Ребиче и арбитр поспешил зафиксировать фол, несмотря на то, что мяч оставался у футболистов "Милана".

Футболисты "Милана" побежали выяснять отношения, но формально, мяч был забит уже после свистка арбитра. Сам Марко Серра тут же признал свою ошибку и извинился.

[ + – ] Игроки "Милана" провели беседу с арбитром матча Фото: ФК "Милан"

Как сообщает издание Milan News, Серра не сдержался и начал плакать в раздевалке, осознавая последствия своей ошибки. Но часть игроков "Милана" во главе со Златаном Ибрагимовичем поддержали арбитра.

При этом, судье не удалось избежать наказания: Ассоциация итальянских арбитров принесла официальные извинения "Милану" и вынесла решение относительно работы Серры. Его отстранят от судейства как минимум на два матча.

К слову, матч "Милан" — "Специя" завершился победой гостей: в компенсированное время им удалась быстрая атака, в ходе которой украинец Виктор Коваленко выполнил передачу на Гьяси, который поймал вратаря "Милана" Меньяна на ошибке при выходе из ворот и забил победный мяч. Благодаря этому взятию ворот "Специя" поднялась на 14-ю строчку в турнирной таблице, а вот "Милан" потерял шанс вернуться на первую позицию. Теперь "россо-нери" отстают от лидирующего "Интера" на два очка.

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