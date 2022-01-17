Выбыл из-за вакцинации. Украинец Малиновский пропустит ближайшие матчи "Аталанты"

Украинский полузащитник столкнулся с проблемами из-за прививки от коронавируса.

Полузащитник итальянского футбольного клуба "Аталанта" Руслан Малиновский не поможет своей команде в ближайших матчах, сообщается на сайте Tutto Atalanta.

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Отмечается, что 28-летний игрок пропустил матч своей команды против "Интера" из-за того, что у него возникли проблемы с сертификатом о вакцинации. Согласно новому законодательству Италии, начиная с 30 декабря, граждане, у которых нет "зеленого сертификата" не могут находиться в тесном контакте с другими людьми во время групповых и массовых мероприятий.

По информации журналистов издания, у Малиновского и еще одного игрока "Аталанты" Йосипа Иличича, отсутствует зеленый сертификат. Он выдается только на 15-й день после первой дозы прививки и действует до следующей дозы. Оба футболиста уже предприняли шаги, чтобы получить первую дозу прививки, но это не поможет им принять участие в матче против "Лацио" 22 января. Под вопросом и участие в матче против "Кальяри", который запланирован на 6 февраля.

Без Малиновского в составе "Аталанта" не смогла обыграть "Интер". Матч 22-го тура чемпионата Италии по футболу завершился безголевой ничьей — 0:0.

В конце декабря Фокус рассказывал, что Руслан Малиновский был включен в символическую сборную года в Серии А. Украинец стал единственным представителем "Аталанты" в этой команде.

Кроме этого, в конце 2021 года специализированный портал Transfermarkt.com обновил рыночные цены на игроков. Руслан Малиновский стал самым дорогим украинским футболистом в мире. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.