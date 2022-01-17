Вибув через вакцинацію. Українець Маліновський пропустить найближчі матчі "Аталанти"

Український півзахисник зіштовхнувся з проблемами через щеплення від коронавірусу.

Півзахисник італійського футбольного клубу "Аталанта" Руслан Маліновський не допоможе своїй команді в найближчих матчах, повідомляє сайт Tutto Atalanta.

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Зазначається, що 28-річний гравець пропустив матч своєї команди проти "Інтера" через те, що в нього виникли проблеми із сертифікатом про вакцинацію. Згідно з новим законодавством Італії, починаючи з 30 грудня, громадяни, які не мають "зеленого сертифікату", не можуть перебувати в тісному контакті з іншими людьми під час групових і масових заходів.

За інформацією журналістів видання, у Маліновського та ще одного гравця "Аталанти" Йосипа Ілічича немає зеленого сертифікату. Він видається лише на 15-й день після першої дози щеплення та діє до наступної дози. Обидва футболісти вже зробили кроки, щоб отримати першу дозу щеплення, але це не допоможе їм взяти участь у матчі проти "Лаціо" 22 січня. Під питанням й участь у матчі проти "Кальярі", який заплановано на 6 лютого.

Без Маліновського у складі "Аталанта" не змогла обіграти "Інтер". Матч 22-го туру чемпіонату Італії з футболу завершився безгольовою нічиєю – 0:0.

Наприкінці грудня Фокус розповідав, що Руслан Маліновський був включений до символічної збірної року в Серії А. Українець став єдиним представником "Аталанти" в цій команді.

Крім того, наприкінці 2021 року спеціалізований портал Transfermarkt.com оновив ринкові ціни на гравців. Руслан Маліновський став найдорожчим українським футболістом у світі. Його трансферна вартість оцінюється у 30 мільйонів євро.