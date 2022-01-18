Лив сльози в роздягальні. Арбітр матчу "Мілан" — "Спеція" тяжко пережив власну помилку

Рефері не зарахував гол півзахисника Мілана, який міг принести команді перемогу.

У матчі 22-го туру Серії А "Мілан" — "Спеція" арбітр Марко Серра припустився результативної помилки, повідомляє La Gazetta dello Sport.

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Рефері не зарахував гол півзахисника "Мілана", який би допоміг команді вирвати перемогу. За рахунку 1:1, господарі кинулися в атаку, яка завершилася влучним ударом Жуніора Месіаса. Але в момент передачі на нього футболісти "Спеції" сфолили на Анте Ребича і арбітр поспішив зафіксувати фол, попри те, що м'яч залишався у футболістів "Мілана".

Футболісти "Мілана" побігли з'ясовувати стосунки, але формально м'яч був забитий вже після свистка арбітра. Сам Марко Серра відразу визнав свою помилку і перепросив.

[ + – ] Гравці "Мілана" провели бесіду з арбітром матчу Фото: ФК "Мілан"

Як повідомляє видання Milan News, Серра не стримався і почав плакати в роздягальні, усвідомлюючи наслідки своєї помилки. Але частина гравців "Мілана" на чолі із Златаном Ібрагімовичем підтримала арбітра.

При цьому, судді не вдалося уникнути покарання: Асоціація італійських арбітрів перепросила перед "Міланом" і винесла рішення щодо роботи Серри. Його усунуть від суддівства як мінімум на два матчі.

До речі, матч "Мілан" — "Спеція" завершився перемогою гостей: у компенсований час їм вдалася швидка атака, під час якої українець Віктор Коваленко виконав передачу на Г'ясі, який упіймав воротаря "Мілана" Меньяна на помилці при виході з воріт і забив переможний м'яч. Завдяки цьому взяттю воріт "Спеція" піднялася на 14-й рядок у турнірній таблиці, а ось "Мілан" втратив шанс повернутися на першу позицію. Тепер "росо-нері" відстають від лідера "Інтера" на два очки.

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