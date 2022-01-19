"Юсуф, это Россия, у нас много Наташ". Московский ЦСКА оскандалился представлением новичка

После огласки ситуации в сети руководству команды пришлось извиняться за ролик, в котором обыгрывались стереотипы о турецких мужчинах и русских женщинах.

Пресс-служба футбольного клуба "ЦСКА" Москва нестандартно подошла к презентации своего турецкого футболиста Юсуфа Языджи, который на правах аренды до конца сезона перешел из французского "Лилля". Об этом сообщает Sports.ru.

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Сотрудники пресс-службы сделали видеоролик. По сюжету потенциальный новичок "ЦСКА" ведет переписку с футболистами клуба в социальных сетях. Игроку сборной Турции ставят лайки и одно за одним отправляют сообщения, которые тот игнорирует. Но когда футболист видит месседж "Юсуф, это Россия. У нас здесь много Наташ", тут же отвечает согласием перейти в российский чемпионат.

Такая попытка обыграть стереотипы относительно турецких мужчин и русских женщин не нашла отклика у пользователей соцсетей. Напротив, публикация вызвала множество резких оценок, в дальнейшем ее удалили. В комментариях люди называли клуб "позорищем".

В "ЦСКА" уже принесли извинения за неуместный креатив "болельщикам, в особенности девушками" и самому футболисту.

[ + – ] Скриншот извинения пресс-службы клуба.

Редактор CSKA TV Катерина Кирильчева в клубном Twitter извинилась за ролик, выпущенный медиа-группой.

Представитель пресс-службы клуба Сергей Аксенов заявил, что "виновные отстранены от работы".

Ранее Фокус сообщал, что игрок сборной Украины Александр Зинченко может перейти в состав одного из лидеров чемпионата Испании. Руководство "Бетиса", занимающего третью строчку в турнирной таблице Ла-Лиги, направило запрос в "Манчестер Сити" о трансфере футболиста.