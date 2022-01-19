Александр Зинченко может продолжить карьеру в Испании

Футболиста сборной Украины может арендовать один из лидеров Примеры.

Руководство "Бетиса", выступающего в испанской Ла-Лиге, направило запрос в "Манчестер Сити" о трансфере футболиста сборной Украины Александра Зинченко. Испанцы планируют взять в аренду защитника/полузащитника, у которого в текущем сезоне нет основного места в составе лидера английской АПЛ. Об этом сообщает Sports Illustrated.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Испанская команда и прежде пыталась заполучить игрока украинской сборной, трансферная стоимость которого оценивается в 25 млн евро. На счету футболиста в 12 матчах текущего сезона за "Сити" 2 голевые передачи.

[ + – ] Transfermarket оценивает игрока сборной Украины в 25 млн евро.

"Бетис" с 37 очками идет на третьем лигочемпионском месте в чемпионате Испании, в активе команды из Севильи 11 побед, 4 ничьих при 6 поражениях.

В свою очередь, нынешний клуб украинца безоговорочно лидирует в чемпионате Англии с 18 победами и 2 ничьими. Команда Гвардиолы в этом сезоне проиграла только два матча и сейчас на 11 очков опережает ближайшего преследователя — "Ливерпуль".

Впрочем, слухи о возможном переходе Зинченко появляются практически во время каждого трансферного окна. Недавно будущее игрока связывали с итальянским "Дженоа", который возглавлял украинский тренер Андрей Шевченко, и с английским "Ньюкаслом".

Ранее Фокус сообщал, что полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский пропустит ближайшие матчи "Аталанты" в Серии-А из-за того, что вовремя не прошел вакцинацию. По новым правилам, в Италии без "зеленого сертификата" нельзя присутствовать на массовых мероприятиях.