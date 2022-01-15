"Возвращайся работать домой": Зеленский обратился к Шевченко после увольнения из "Дженоа"

Президент описал работу тренера в итальянском клубе выражением "первый блин комом".

Президент Владимир Зеленский позвал уже бывшего тренера итальянского клуба "Дженоа" Андрея Шевченко работать в Украину. Соответствующий пост глава государства обнародовал в своем Facebook в субботу, 15 января.

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"Андрей Николаевич, Шева (…) пусть это (увольнение из "Дженоа" — ред.) будет только "первый клубный блин комом" в начале большой карьеры великого тренера", — пожелал Зеленский.

Президент добавил, что вся Украина и Европа знает, на какую игру способна команда под руководством Шевченко, в связи с этим он уверен, что тренер "не сломается" и "станет еще лучше".

"И главное. Сильнее всего тебя любят в Украине. Поэтому возвращайся работать домой…" — резюмировал Зеленский.

[ + – ] Пост Зеленского

Напомним, Андрей Шевченко 7 ноября возглавил итальянский клуб серии А "Дженоа". За время работы там украинцу удалось выиграть с командой лишь один матч из 11. И хотя клуб, находящийся на предпоследнем месте в турнирной таблице, заключал с Шевченко контракт на 2,5 года, руководство "Дженоа" приняло решение расторгнуть его досрочно.

До этого, 18 августа, Шевченко попрощался со сборной Украины, которой он руководил более пяти лет. Во время его тренерства команде впервые в своей истории удалось пробиться в 1/4 финала Чемпионата Европы в 2021 году. В День независимости Зеленский вручил Шевченко орден Ярослава Мудрого пятой степени.