Андрея Шевченко уволили с поста главного тренера итальянского Дженоа

За три месяца бывшему тренеру сборной Украины удалось выиграть лишь один матч из одиннадцати. Сейчас итальянский клуб находится на предпоследнем месте в Серии А.

Итальянский клуб Дженоа заявил об увольнении Андрея Шевченко с поста главного тренера. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

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"Клуб благодарит тренера и его сотрудников за напряженную работу, которую они проделали в последние месяцы", — указывают в пресс-службе.

Техническое руководство командой будет осуществлять Абдулай Конко, которому будет помогать Роберто Мургита.

Отметим, что Шевченко возглавил итальянский клуб 7 ноября. За это время команда выиграла 1 матч из 11. Семь матчей закончились поражением, а три ничейным результатом. Теперь итальянский клуб должен выплатить компенсацию 20 млн евро.

В Серии А Дженоа занимает 19 место с 12 очками, из которых 3 были добыты при тренерстве Шевченко. Команде нужно занять минимум 17 место, чтобы спастись от перехода в низшую лигу.

Напомним, бывший тренер сборной Украины подписывал контракт с "Дженоа" до завершения сезона 2023/2024. Зарплата 45-летнего специалиста составляла 1,8 миллиона евро в год + бонусы.