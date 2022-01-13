На кону 20 млн евро. В "Дженоа" ведут переговоры о расторжении контракта с Шевченко, - СМИ

Украинский тренер не смог дать моментальный результат. Но в случае его увольнения, "Дженоа" должен будет выплатить компенсацию.

Главный тренер итальянского клуба "Дженоа" Андрей Шевченко может покинуть занимаемую должность, сообщает издание Tuttomercatoweb.

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Причиной возможной отставки Шевченко называют неудовлетворительные результаты — "Дженоа" занимает 19-е место из 20 в турнирной таблице Серии А.

Но фактором, который может остановить руководителей клуба — большая компенсация за досрочный разрыв контракта. Сообщается, что в случае увольнения Шевченко и его тренерского штаба, "Дженоа" должен будет выплатить 20 миллионов евро.

В случае, если Андрей Шевченко будет уволен, "Дженоа" приступит к переговорам с бывшим главным тренером "Лиона" Руди Гарсией, который известен в Италии по работе с "Ромой". В случае неудачи в переговорах с 57-летним специалистом, запасным вариантом итальянские СМИ называют экс-наставника "Герты" Бруно Лаббадию.

Под руководством Андрея Шевченко "Дженоа" сыграл 10 матчей, в которых одержал одну победу, трижды сыграл вничью и потерпел 6 поражений.

Напомним, что Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" в начале ноября 2021 года. Он подписал контракт сроком на 2,5 года. Сообщалось, что зарплата 45-летнего специалиста составляет 1,8 миллионов евро в год + бонусы.

Украинский бизнесмен и давний друг Андрея Шевченко Юрий Сапронов убежден, что делать выводы о результатах работы украинца в "Дженоа" еще преждевременно.

Итальянский клуб стал вторым местом работы для Андрея Шевченко в качестве главного тренера: до этого он в течение пяти лет возглавлял национальную сборную Украины. Вместе с Шевченко главная команда страны квалифицировалась на Евро-2020, где дошла до четвертьфинала. На этой стадии сборную Украины остановил будущий финалист турнира — сборная Англии.