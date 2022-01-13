На кону 20 млн євро. У "Дженоа" ведуть переговори щодо розірвання контракту із Шевченком, — ЗМІ

Український тренер не зміг дати моментальний результат. Але в разі його звільнення "Дженоа" має виплатити компенсацію.

Головний тренер італійського клубу "Дженоа" Андрій Шевченко може залишити посаду, повідомляє видання Tuttomercatoweb.

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Причиною можливої відставки Шевченка називають незадовільні результати — "Дженоа" посідає 19-те місце з 20-ти в турнірній таблиці Серії А.

Але фактором, який може зупинити керівників клубу, є велика компенсація за достроковий розрив контракту. Повідомляється, що в разі звільнення Шевченка та його тренерського штабу, "Дженоа" має виплатити 20 мільйонів євро.

Якщо Андрій Шевченко буде звільнений, "Дженоа" розпочне переговори з колишнім головним тренером "Ліона" Руді Гарсією, який відомий в Італії щодо роботи з "Ромою". У разі невдачі у переговорах із 57-річним фахівцем, запасним варіантом італійські ЗМІ називають екснаставника "Герти" Бруно Лаббадію.

Під керівництвом Андрія Шевченка "Дженоа" зіграв 10 матчів, у яких здобув одну перемогу, тричі зіграв унічию та зазнав 6 поразок.

Нагадаємо, що Андрій Шевченко очолив "Дженоа" на початку листопада 2021 року. Він підписав контракт терміном на 2,5 роки. Повідомлялося, що зарплата 45-річного фахівця становить 1,8 мільйонів євро на рік + бонуси.

Український бізнесмен і давній друг Андрія Шевченка Юрій Сапронов переконаний, що робити висновки про результати роботи українця у "Дженоа" ще передчасно.

Італійський клуб став другим місцем роботи для Андрія Шевченка як головний тренер: до цього він протягом п'яти років очолював національну збірну України. Разом із Шевченком головна команда країни кваліфікувалася на Євро-2020, де дійшла до чвертьфіналу. На цій стадії збірну України зупинив майбутній фіналіст турніру — збірна Англії.