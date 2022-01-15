Андрія Шевченка звільнили з посади головного тренера італійського Дженоа

За три місяці колишньому тренеру збірної України вдалося виграти лише один матч з одинадцяти. Наразі італійський клуб знаходиться на передостанньому місці у Серії А.

Італійський клуб Дженоа заявив про звільнення Андрія Шевченка з посади головного тренера. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

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"Клуб дякує тренеру та його співробітникам за напружену роботу, яку вони проробили в останні місяці", — зазначають у пресслужба.

Технічне керівництво командою здійснюватиме Абдулай Конко, якому допомагатиме Роберто Мургіта.

Зазначимо, що Шевченко очолив італійський клуб 7 листопада. За цей час команда виграла 1 матч із 11. Сім матчів закінчилися поразкою, а три нічийним результатом. Тепер італійський клуб має виплатити компенсацію 20 млн євро.

У Серії А Дженоа посідає 19 місце з 12 очками, з яких 3 були здобуті за тренерства Шевченка. Команді потрібно зайняти мінімум 17 місце, щоб урятуватися від переходу до нижчої ліги.

Нагадаємо, колишній тренер збірної України підписував контракт із "Дженоа" до завершення сезону 2023/2024. Зарплата 45-річного спеціаліста складала 1,8 мільйона євро на рік + бонуси.