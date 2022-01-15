"Повертайся працювати додому": Зеленський звернувся до Шевченка після звільнення з "Дженоа"

Президент описав роботу тренера в італійському клубі виразом "перший млинець нанівець".

Президент Володимир Зеленський покликав уже колишнього тренера італійського клубу "Дженоа" Андрія Шевченка працювати в Україні. Відповідну посаду глава держави оприлюднив у своєму Facebook у суботу, 15 січня.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Спорт" в Facebook Підписатись

"Андрій Миколайович, Шева (…) нехай це (звільнення з "Дженоа" — ред.) буде лише "перший клубний млинець нанівець" на початку великої кар'єри великого тренера", — побажав Зеленський.

Президент додав, що вся Україна та Європа знає, на яку гру здатна команда під керівництвом Шевченка, у зв'язку з цим він упевнений, що тренер "не зламається" і "стане ще кращим".

"І головне. Найсильніше тебе люблять в Україні. Тому повертайся працювати додому…" — резюмував Зеленський.

[ + – ] Пост Зеленського

Нагадаємо, Андрій Шевченко 7 листопада очолив італійський клуб серії А "Дженоа". За час роботи там українцеві вдалося виграти з командою лише один матч із 11. І хоча клуб, який перебуває на передостанньому місці в турнірній таблиці, укладав із Шевченком контракт на 2,5 роки, керівництво "Дженоа" прийняло рішення розірвати його достроково.

До цього, 18 серпня, Шевченко попрощався зі збірною України, якою він керував понад п'ять років. Під час його тренерства команді вперше у своїй історії вдалося пробитися до 1/4 фіналу Чемпіонату Європи у 2021 році. У День незалежності Зеленський вручив Шевченку орден Ярослава Мудрого.