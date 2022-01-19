Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в Іспанії

Футболіста збірної України може орендувати один із лідерів Прімери.

Керівництво "Бетіса", який виступає в іспанській Ла-Лізі, направило запит до "Манчестер Сіті" щодо трансферу футболіста збірної України Олександра Зінченка. Іспанці планують взяти в оренду захисника/півзахисника, який у поточному сезоні не має основного місця у складі лідера англійської АПЛ. Про це повідомляє Sports Illustrated.

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Іспанська команда і раніше намагалася отримати гравця української збірної, трансферна вартість якого оцінюється у 25 млн євро. На рахунку футболіста у 12 матчах поточного сезону за "Сіті" 2 голові передачі.

[ + – ] Transfermarket оцінює гравця збірної України у 25 млн євро.

"Бетіс" з 37 очками йде на третьому лігочемпіонському місці в чемпіонаті Іспанії, в активі команди із Севільї 11 перемог, 4 нічиїх за 6 поразок.

У свою чергу, нинішній клуб українця беззастережно лідирує в чемпіонаті Англії з 18 перемогами та 2 нічиїми. Команда Гвардіоли цього сезону програла лише два матчі і наразі на 11 очок випереджає найближчого переслідувача — "Ліверпуль".

Утім, чутки про можливий перехід Зінченка з'являються практично під час кожного трансферного вікна. Нещодавно майбутнє гравця пов'язували з італійським "Дженоа", який очолював український тренер Андрій Шевченко, та з англійським "Ньюкаслом".

Раніше Фокус повідомляв, що півзахисник збірної України Руслан Маліновський пропустить найближчі матчі "Аталанти" у Серії-А через те, що вчасно не пройшов вакцинацію. За новими правилами, в Італії без "зеленого сертифікату" не можна бути присутніми на масових заходах.