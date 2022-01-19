"Юсуф, це Росія, маємо багато Наташ". Московський ЦСКА оскандалився представленням новачка

Після розголосу ситуації в мережі керівництву команди довелося вибачатися за ролик, в якому обігравалися стереотипи про турецьких чоловіків та російських жінок.

Пресслужба футбольного клубу "ЦСКА" Москва нестандартно підійшла до презентації свого турецького футболіста Юсуфа Язиджі, який на правах оренди до кінця сезону перейшов із французького "Лілля". Про це повідомляє Sports.ru.

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Співробітники пресслужби зробили відеоролик. За сюжетом потенційний новачок "ЦСКА" листується з футболістами клубу в соціальних мережах. Гравцю збірної Туреччини ставлять лайки та одне за одним відправляють повідомлення, які той ігнорує. Але коли футболіст бачить меседж "Юсуф, це Росія. У нас тут багато Наташ", відразу відповідає згодою перейти в російський чемпіонат.

Така спроба обіграти стереотипи щодо турецьких чоловіків та російських жінок не знайшла відгуку у користувачів соцмереж. Навпаки, публікація викликала безліч різких оцінок, через які її видалили. У коментарях люди називали клуб "позорищем".

У "ЦСКА" вже вибачилися за недоречний креатив "перед вболівальниками, особливо дівчатами" і самим футболістом.

[ + – ] Скріншот вибачення у пресслужбі клубу.

Редакторка CSKA TV Катерина Кирильчева у клубному Twitter вибачилася за ролик, випущений медіа-групою.

Представник пресслужби клубу Сергій Аксьонов заявив, що "винних усунено від роботи".

Раніше Фокус повідомляв, що гравець збірної України Олександр Зінченко може перейти до складу одного з лідерів чемпіонату Іспанії. Керівництво "Бетіса", що займає третій рядок у турнірній таблиці Ла-Ліги, направило запит до "Манчестер Сіті" щодо трансферу футболіста.