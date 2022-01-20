Экс-футболист "Реала" и "Милана" признан виновным по делу об изнасиловании

Бразилец получил суровый срок и проиграл апелляцию на приговор.

Бывший нападающий ФК "Реал Мадрид", "Манчестер Сити" и "Милана" Робиньо приговорен к девяти годам тюремного заключения, сообщает бразильское издание UOL.

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38-летний футболист обвинялся в групповом изнасиловании и был признан виновным. Его адвокаты подали апелляцию, но проиграли дело.

Согласно материалам следствия, потерпевшая проживала в Милане и 21 января 2013 года отправилась в ночной клуб, чтобы отпраздновать свое 23-летие. Там она встретила Робиньо, с которым познакомилась за два года до случившегося. Девушка оказалась зажатой в ложе диджея футболистом и шестью его друзьями. Группа людей совершила над ней сексуальное насилие.

На следующий день пострадавшая, чье имя не разглашается, обратилась в полицию. Также она связывалась с другом Робиньо Рикарду Фалько, написав ему в Facebook. Но он опроверг ее аргумент о том, что сексуальный контакт был против ее воли. В свою очередь, потерпевшая написала обидчику, что была слишком пьяна, чтобы согласиться вступить в интимную близость по собственной воле.

Девушка нашла всех фигурантов дела в Facebook и указала их имена в заявлении. Полиция начала прослушивать телефоны подозреваемых, в разговорах между которыми и нашла подтверждение случившемуся в ночном клубе Милана.

Слушание растянулось на несколько лет, пока в отношении футболиста в 2017 году не был вынесен приговор. Бразилец подал апелляцию, но на этой неделе она была отклонена. Игроку придется отбывать тюремное заключение.

Робиньо в октябре 2020 года подписал контракт с бразильским футбольным клубом "Сантос", но после общественного резонанса и давления со стороны болельщиков, спонсоров и акционеров клуба, было принято решение о приостановлении действия контракта.

Ранее Фокус рассказывал о проблемах футболиста "Манчестер Сити" Бенджамена Менди. Его подозревают в совершении ряда изнасилований, в следствие чего игрок был помещен под стражу.