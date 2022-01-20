Ексфутболіста "Реала" та "Мілана" визнано винним у справі про зґвалтування

Бразилець отримав суворий термін і програв апеляцію на вирок.

Колишнього нападника ФК "Реал Мадрид", "Манчестер Сіті" та "Мілан" Робінью засуджено до дев'яти років ув'язнення, повідомляє бразильське видання UOL.

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38-річного футболіста звинувачували в груповому зґвалтуванні та визнали винним. Його адвокати подали апеляцію, але програли справу.

Згідно з матеріалами слідства, потерпіла проживала в Мілані та 21 січня 2013 року вирушила в нічний клуб, щоб відсвяткувати своє 23-річчя. Там вона зустріла Робінью, з яким познайомилася за два роки до того, що сталося. Дівчина виявилася затиснутою у ложі діджея футболістом і шістьма його друзями. Група людей скоїла сексуальне насильство.

Наступного дня постраждала, чиє ім'я не розголошується, звернулася до поліції. Також вона зв'язувалася з другом Робінью Рікарду Фалько, написавши йому у Facebook. Але він спростував її аргумент про те, що сексуальний контакт був проти її волі. Зі свого боку, потерпіла написала кривднику, що була надто п'яна, щоб погодитися вступити в інтимну близькість з власної волі.

Дівчина знайшла всіх фігурантів справи у Facebook і вказала їхні імена в заяві. Поліція почала прослуховувати телефони підозрюваних, у розмовах між якими і знайшла підтвердження того, що сталося в нічному клубі Мілана.

Слухання розтяглося на кілька років, доки футболістові в 2017 році не було винесено вирок. Бразилець подав апеляцію, але цього тижня вона була відхилена. Гравцю доведеться відбувати ув'язнення.

Робінью у жовтні 2020 року підписав контракт із бразильським футбольним клубом "Сантос", але після громадського резонансу та тиску з боку вболівальників, спонсорів та акціонерів клубу було ухвалено рішення про зупинення дії контракту.

Раніше Фокус розповідав про проблеми футболіста "Манчестер Сіті" Бенджамена Менді. Його підозрюють у скоєнні низки зґвалтувань, унаслідок чого гравця було поміщено під варту.