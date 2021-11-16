Футболіста "Ман Сіті" Бенджамена Менді звинуватили в ще двох зґвалтуваннях

Француза звинувачують у шести пунктах зґвалтування.

У середу, 16 листопада, Бенджамена Менді викликали до магістратського суду Стокпорта (що у графстві Великий Манчестер). Про це повідомляє ВВС.

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27-річний громадянин Франції, у якого на руках чинний контракт із англійським клубом "Манчестер Сіті", перебуває під вартою. Зараз, загалом, його звинувачують у шести епізодах зґвалтування й одному пункті сексуальних домагань.

Заяви проти футболіста написали чотири позивачі. Стверджується, що злочини відбувалися протягом року, з 2020 до 2021 року.

Гравець, який раніше викликався до збірної Франції, захищає кольори чинних чемпіонів англійської Прем'єр-ліги з 2017-го. Його перехід із "Монако" обійшовся англійському клубу в £52 млн.

Після того, як поліція звинуватила Менді, керівництво "Сіті" відсторонило його від тренувальних занять.

У цій справі також проходить 40-річний Луї Саха Маттурі, житель міста Еклс (графство Великий Манчестер), його звинувачують у чотирьох зґвалтуваннях.

Обидва відповідачі мають з'явитися в суді 24 січня 2022 року.

Менді конкурував за позицію лівого фулбека в стартовому складі "Ман Сіті" з півзахисником-захисником української збірної Олександром Зінченком. Але зараз, навіть за відсутності Менді, Зінченко не потрапляє до стартових 11 команди Гвардіоли.

Нагадаємо, що ЗМІ мусували чутки про появу Віталія Миколенка й Олександра Зінченка в італійському клубі "Дженоа", який нещодавно очолив Андрій Шевченко. Однак ця інформація не підтвердилася, оскільки в Серії-А діє ліміт на футболістів не з країн ЄС.

Раніше Фокус повідомляв, що бразильський вінгер Неймар травмувався та пропустить матч відбору на ЧС-2022 проти аргентинської збірної. У 29-річного бразильця проблеми зі стегном, він не зіграє за свою національну збірну, хоча в попередньому поєдинку проти Колумбії відіграв від дзвінка до дзвінка.