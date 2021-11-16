Футболиста "Ман Сити" Бенджамина Менди обвинили еще в двух изнасилованиях

В вину французу вменяют шесть пунктов обвинения в изнасиловании.

В среду, 16 ноября, Бенджамина Менди вызвали в магистратский суд Стокпорта (что в графстве Большой Манчестер). Об этом сообщает BBC.

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27-летний гражданин Франции, у которого на руках действующий контракт с английским клубом "Манчестер Сити", содержится под стражей. Сейчас, в общей сложности, ему предъявляют шесть эпизодов обвинения изнасиловани и один пункт обвинения в сексуальных домагательствах.

Заявления против футболиста написали четыре истца. Утверждается, что преступления совершались на протяжении года, с 2020 по 2021.

Игрок, который ранее вызывался в сборную Франции, защищает цвета действующих чемпионов английской Премьер-лиги с 2017-го. Его переход из "Монако" обошелся английскому клубу в £52 млн.

После того, как полиция предъявила Менди обвинения, руководство "Сити" отстранило его от тренировочных занятий.

По этому делу также проходит 40-летний Луи Саха Маттури, житель города Эклс (графство Большой Манчестер), ему вменяют четыре пункта обвинения в изнасиловании.

Оба ответчика должны появиться в суде 24 января 2022 года.

Менди конкурировал за позицию левого фулбэка в стартовом составе "Ман Сити" с полузащитником-защитником украинской сборной Александром Зинченко. Но сейчас даже в отсутствие Менди, Зинченко не попадает в стартовые 11 команды Гвардиолы.

Напомним, что СМИ муссировали слухи о появлении Виталия Миколенко и Александра Зинченко в итальянском клубе "Дженоа", который с недавних пор возглавляет Андрей Шевченко. Однако эта информация не подтвердилась, поскольку в Серии-А действует лимит на футболистов не из стран ЕС.

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