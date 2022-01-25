"Сделали визы для 36 игроков". Петраков рассказал о подготовке сборной Украины к матчу против Шотландии

Главный тренер сборной Украины по футболу рассекретил планы команды на решающий матч отбора на ЧМ-2022.

К матчу против сборной Шотландии в рамках квалификации на чемпионат мира-2022 в составе сборной Украины будут готовиться 36 футболистов. Об этом главный тренер национальной сборной Александр Петраков рассказал в интервью изданию Meta-Ratings.

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По словам 64-летнего специалиста, Украинская ассоциация футбола позаботилась о том, чтобы у тренерского штаба не было кадровых проблем во время выездного матча, но окончательный состав команды будет утвержден по итогам тренировочного сбора.

"Мы соберемся в марте в Киеве. Пройдем сбор. 22 марта команда пройдет тестирование на COVID и после этого вылетим на игру в Глазго.

По окончательному составу и количеству футболистов я определюсь уже ближе к дате сборов. Пока что буду думать, смотреть, решать", — сказал Александр Петраков.

Он также отметил, что планирует отправиться в Турцию, где проходит тренировочные сборы большинство украинских клубов. Александр Петраков намерен просмотреть футболистов не только среди игроков "Динамо" и "Шахтера", но и в других командах.

Отметим, что сборная Украины под руководством Александра Петракова смогла занять второе место в отборочной группе на ЧМ-2022, что позволило ей выйти в стадию плей-офф. Согласно жребию, соперником сборной Украины на этом этапе будет команда Шотландии. Этот матч пройдет 24 марта в Глазго. Победитель пары Шотландия — Украина спустя 4 дня сыграет с победителем пары Уэльс — Австрия.

17 ноября 2021 года Украинская ассоциация футбола утвердила Петракова в статусе главного тренера сборной Украины. До этого, в течение трех месяцев, Петраков руководил командой с приставкой "исполняющий обязанности". На должности главного тренера он сменил Андрея Шевченко, который решил не подписывать новый контракт с УАФ и покинул национальную сборную.