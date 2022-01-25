"Зробили візи для 36 гравців". Петраков розповів про підготовку збірної України до матчу проти Шотландії

Головний тренер збірної України з футболу розсекретив плани команди на вирішальний матч добору на Чемпіонат світу-2022.

До матчу проти збірної Шотландії у межах кваліфікації на чемпіонат світу-2022 у складі збірної України готуватимуться 36 футболістів. Про це головний тренер національної збірної Олександр Петраков розповів у інтерв'ю виданню Meta-Ratings.

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За словами 64-річного спеціаліста, Українська асоціація футболу подбала про те, щоб тренерський штаб не мав кадрових проблем під час виїзного матчу, але остаточний склад команди буде затверджений за підсумками тренувального збору.

"Ми зберемося у березні у Києві. Пройдемо збір. 22 березня команда пройде тестування на COVID і після цього вилетимо на гру до Глазго.

За остаточним складом та кількістю футболістів я визначуся вже ближче до дати зборів. Поки що думатиму, дивитимуся, вирішуватиму", — сказав Олександр Петраков.

Він також зазначив, що планує вирушити до Туреччини, де проходять тренувальні збори більшість українських клубів. Олександр Петраков має намір переглянути футболістів не лише серед гравців "Динамо" та "Шахтаря", а й в інших командах.

Зазначимо, що збірна України під керівництвом Олександра Петракова змогла посісти друге місце у відбірковій групі на ЧС-2022, що дозволило їй вийти на стадію плей-оф. Згідно з жеребом, суперником збірної України на цьому етапі буде команда Шотландії. Цей матч пройде 24 березня у Глазго. Переможець пари Шотландія — Україна через 4 дні зіграє з переможцем пари Уельс — Австрія.

17 листопада 2021 року Українська асоціація футболу затвердила Петракова у статусі головного тренера збірної України. До цього, протягом трьох місяців, Петраков керував командою як "виконувач обов'язків". На посаді головного тренера він змінив Андрія Шевченка, який вирішив не підписувати новий контракт із УАФ та залишив національну збірну.