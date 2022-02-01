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Из FIFA 22 удалили футболиста "МЮ" Мэйсона Гринвуда. Его подозревают в изнасиловании своей девушки

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Гринвуд, Манчестер юнайтед
Фото: Mirror | Задержанный Гринвуд остается под стражей.

Футболку нападающего больше не продают в клубном магазине, Nike расторг контракт, а Роналду и другие звезды клуба отписались от Instagram.

Компания-разработчик видеоигр EA Sports убрала персонажа 20-летнего нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда из футбольного симулятора FIFA 22.

Это произошло спустя некоторое время после того, как в минувшее воскресенье полиция английского графства Большой Манчестер подтвердила, что футболист арестован по подозрению в изнасиловании и нападении на свою девушку Харриет Робсон. Об этом сообщает Mirror.

Девушка, Мейсон Гринвуд
Девушка Мейсона Гринвуда
Девушка, Мейсон Гринвуд
Девушка Мейсона Гринвуда
Девушка, Мейсон Гринвуд
Девушка Мейсона Гринвуда
Девушка, Мейсон Гринвуд
Девушка Мейсона Гринвуда
Девушка, Мейсон Гринвуд
Девушка Мейсона Гринвуда
Девушка, Мейсон Гринвуд
Девушка, Мейсон Гринвуд
Девушка, Мейсон Гринвуд
Девушка, Мейсон Гринвуд
Девушка, Мейсон Гринвуд

"Подозреваемый был арестован вчера (в воскресенье 30 января) и остается под стражей", — заявила полиция.

Мейсон Гринвуд, мю
Задержанный Гринвуд остается под стражей.

Во вторник, 1 февраля, EA Sports выпустила обновление базы данных для FIFA 22 на всех платформах, в т.ч. PlayStation, Xbox и PC — без персонажа Гринвуда. В FIFA 22 Ultimate Team Гринвуд все еще есть — игроки могут продавать персонажа футболиста через внутреннюю трансферную систему.

"Манчестер Юнайтед" удалили футболку Гринвуда из клубного магазина

Между тем, партнерские отношения с игроком национальной сборной Англии приостановила компания Nike, после "тревожных обвинений".

В дальнейшем и руководвтво "МЮ" изъяло футболки с номером футболиста на спине из клубного магазина. Сейчас у покупателей нет возможности выбрать футболку с фамилией Гринвуда, игрока также нет в списке официального онлайн-магазина "Юнайтед".

Криштиану Роналду и другие звезды "МЮ" отписались от своего коллеги в Instagram

Многие звездные игроки "МЮ", среди прочих, Криштиану Роналду, Давид де Хеа и Поль Погба отписались от страницы Гринвуда в Instagram

Звезды "МЮ",
Звезды "МЮ" отписываются от своего коллеги.
Звезды "МЮ",
Звезды "МЮ" отписываются от своего коллеги.
Звезды "МЮ",
Звезды "МЮ",

Маркус Рашфорд, Эдинсон Кавани, Фред и Джесси Лингард тоже не подписаны на аккаунт Гринвуда.

Но капитан команды Харри Магуайр и Бруно Фернандеш остаются в числе 17 футболистов, которые не отписались от молодого нападающего.

Ранее Фокус сообщал, что звезда "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанн не включил Роналду в своей список лучших в мире футболистов. Норвежский футболист включил в свой рейтинг конкурента Роналду из "Баварии", а также легенду сборной Аргентины и футболиста, который недавно вернулся в сборную Франции.