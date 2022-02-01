Из FIFA 22 удалили футболиста "МЮ" Мэйсона Гринвуда. Его подозревают в изнасиловании своей девушки

Футболку нападающего больше не продают в клубном магазине, Nike расторг контракт, а Роналду и другие звезды клуба отписались от Instagram.

Компания-разработчик видеоигр EA Sports убрала персонажа 20-летнего нападающего "Манчестер Юнайтед" Мейсона Гринвуда из футбольного симулятора FIFA 22.

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Это произошло спустя некоторое время после того, как в минувшее воскресенье полиция английского графства Большой Манчестер подтвердила, что футболист арестован по подозрению в изнасиловании и нападении на свою девушку Харриет Робсон. Об этом сообщает Mirror.

[ + – ] Девушка Мейсона Гринвуда [ + – ] Девушка Мейсона Гринвуда [ + – ] Девушка Мейсона Гринвуда [ + – ] Девушка Мейсона Гринвуда [ + – ] Девушка Мейсона Гринвуда

"Подозреваемый был арестован вчера (в воскресенье 30 января) и остается под стражей", — заявила полиция.

[ + – ] Задержанный Гринвуд остается под стражей.

Во вторник, 1 февраля, EA Sports выпустила обновление базы данных для FIFA 22 на всех платформах, в т.ч. PlayStation, Xbox и PC — без персонажа Гринвуда. В FIFA 22 Ultimate Team Гринвуд все еще есть — игроки могут продавать персонажа футболиста через внутреннюю трансферную систему.

"Манчестер Юнайтед" удалили футболку Гринвуда из клубного магазина

Между тем, партнерские отношения с игроком национальной сборной Англии приостановила компания Nike, после "тревожных обвинений".

В дальнейшем и руководвтво "МЮ" изъяло футболки с номером футболиста на спине из клубного магазина. Сейчас у покупателей нет возможности выбрать футболку с фамилией Гринвуда, игрока также нет в списке официального онлайн-магазина "Юнайтед".

Криштиану Роналду и другие звезды "МЮ" отписались от своего коллеги в Instagram

Многие звездные игроки "МЮ", среди прочих, Криштиану Роналду, Давид де Хеа и Поль Погба отписались от страницы Гринвуда в Instagram

[ + – ] Звезды "МЮ" отписываются от своего коллеги. [ + – ] Звезды "МЮ" отписываются от своего коллеги.

Маркус Рашфорд, Эдинсон Кавани, Фред и Джесси Лингард тоже не подписаны на аккаунт Гринвуда.

Но капитан команды Харри Магуайр и Бруно Фернандеш остаются в числе 17 футболистов, которые не отписались от молодого нападающего.

Ранее Фокус сообщал, что звезда "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанн не включил Роналду в своей список лучших в мире футболистов. Норвежский футболист включил в свой рейтинг конкурента Роналду из "Баварии", а также легенду сборной Аргентины и футболиста, который недавно вернулся в сборную Франции.