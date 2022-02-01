З FIFA 22 вилучили футболіста "МЮ" Мейсона Грінвуда. Його підозрюють у зґвалтуванні своєї дівчини

Футболку нападника більше не продають у клубній крамниці, Nike розірвав контракт, а Роналду та інші зірки клубу відписалися від Instagram.

Компанія-розробник відеоігор EA Sports прибрала персонажа 20-річного нападника "Манчестер Юнайтед" Мейсона Грінвуда з футбольного симулятора FIFA 22.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Це сталося згодом після того, як минулої неділі поліція англійського графства Великий Манчестер підтвердила, що футболіст заарештований за підозрою у зґвалтуванні та нападі на свою дівчину Харрієт Робсон. Про це повідомляє Mirror.

[ + – ] Дівчина Мейсона Грінвуда [ + – ] Дівчина Мейсона Грінвуда [ + – ] Дівчина Мейсона Грінвуда [ + – ] Дівчина Мейсона Грінвуда [ + – ] Дівчина Мейсона Грінвуда

"Підозрюваного заарештували вчора (у неділю 30 січня), він залишається під вартою", — заявила поліція.

[ + – ] Затриманий Грінвуд залишається під вартою.

У вівторок, 1 лютого, EA Sports випустила оновлення бази даних для FIFA 22 на всіх платформах, зокрема PlayStation, Xbox і PC без персонажа Грінвуда. У FIFA 22 Ultimate Team Грінвуд все ще є – гравці можуть продавати персонажа футболіста через внутрішню трансферну систему.

"Манчестер Юнайтед" вилучив футболку Грінвуду з клубного магазину

Тим часом партнерські відносини з гравцем національної збірної Англії призупинила компанія Nike після "тривожних звинувачень".

Надалі і керівництво "МЮ" вилучило футболки з номером футболіста на спині з клубного магазину. Зараз у покупців немає можливості вибрати футболку із прізвищем Грінвуда, гравця також немає у списку офіційного онлайн-магазину "Юнайтед".

Кріштіану Роналду та інші зірки "МЮ" відписалися від свого колеги у Instagram

Багато зіркових гравців "МЮ", серед інших, Кріштіану Роналду, Давід де Хеа та Поль Погба відписалися від сторінки Грінвуда в Instagram

[ + – ] Зірки "МЮ" відписуються від свого колеги. [ + – ] Зірки "МЮ" відписуються від свого колеги.

Маркус Рашфорд, Едінсон Кавані, Фред та Джессі Лінгард теж не підписані на обліковий запис Грінвуда.

Але капітан команди Гаррі Магвайр та Бруно Фернандеш залишаються серед 17 футболістів, які не відписалися від молодого нападника.

Раніше Фокус повідомляв, що зірка "Боруссії" Дортмунд Ерлінг Голанд не включив Роналду до свого списку найкращих у світі футболістів. Норвезький футболіст включив до свого рейтингу конкурента Роналду з "Баварії", а також легенду збірної Аргентини та футболіста, який нещодавно повернувся до збірної Франції.