"Мы тесно дружим с украинскими коллегами": глава Ассоциации мини-футбола России - о матче с Украиной на Евро-2022

Эмиль Алиев призывает отбросить политический подтекст вокруг матча полуфинала Евро-2022 по футзалу.

Глава Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев поделился мыслями относительно матча Украина — Россия в полуфинале Евро-2022 по футзалу.

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Чиновник заявил, что подконтрольная ему организация имеет дружеские отношения с украинскими коллегами и призвал не политизировать предстоящий матч. Об этом сообщается на сайте российской телекомпании "Матч ТВ".

"Политическую подоплеку этой встречи отбрасывать нельзя. Нас давно разводят, даже на этом чемпионате Европы нас разводили по группам, чтобы мы раньше полуфинала не могли встретиться друг с другом. Основной интригой предстоящей встречи является тот факт, что мы очень давно не играли", — отметил Алиев.

Он также считает, что для россиян предстоящий матч будет сложным, поскольку сборная Украины — "ровная и сильная команда, которая навязывает борьбу".

"Сборная Украины ведет матчи на русском языке. Во-вторых, это наши друзья. Это как раз история о том, что спорт, в частности мини-футбол, вне политики. Мы давно дружим с нашими коллегами из Ассоциации футзала Украины, у нас тесные связи. Лучше бы все выясняли отношения — кто сильнее или быстрее — именно на спортивных площадках. Мы очень хорошо относимся к своим коллегам из сборной Украины", — заявил Эмиль Алиев.

Отметим, что матч Украина — Россия в полуфинале чемпионата Европы по футзалу, состоится 4 февраля, в 18:00 по киевскому времени. Прямая трансляция игры состоится на телеканале UA:Перший.

Где играют в футзал Украина — Россия?

Чемпионат Европы по футзалу проходит в Нидерландах. Его организацией занимается УЕФА, которая отвечает и за все футбольные мероприятия в Европе. Чемпионат Европы по футзалу проходит с 19 января по 6 февраля, в нем принимали участие 16 лучших национальных сборных Старого Света.

Сборная Украины по футзалу на Евро-2022

На чемпионате Европы по футзалу сборная Украины выступала в группе А, где ее соперниками были команды Португалии, Нидерландов и Сербии. Команда Александра Косенко набрала только три очка, но этого было достаточно, чтобы обеспечить выход из группы. В 1/4 финала украинцы обыграли сборную Казахстана и впервые за 17 лет вышли в полуфинал, где и сыграют против России.

Отметим, что УЕФА, начиная с 2014 года, во всех футбольных и футзальных соревнованиях разводила украинские и российские клубы. Национальные сборные могли встретиться друг с другом только в плей-офф чемпионатов мира или Европы, как и произошло на Евро-2022 по футзалу.

Ранее Фокус рассказывал о рекомендациях Министерства молодежи и спорта относительно поведения украинских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Согласно им, украинцам не рекомендуется фотографироваться с российскими спортсменами и давать интервью на русском языке.