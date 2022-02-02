"Ми тісно дружимо з українськими колегами": голова Асоціації мініфутболу Росії – про матч з Україною на Євро-2022

Еміль Алієв закликає відкинути політичний підтекст довкола матчу півфіналу Євро-2022 з футзалу.

Глава Асоціації мініфутболу Росії Еміль Алієв поділився думками щодо матчу Україна — Росія у півфіналі Євро-2022 з футзалу.

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Чиновник заявив, що підконтрольна йому організація має дружні стосунки з українськими колегами та закликав не політизувати майбутній матч. Про це повідомляється на сайті російської телекомпанії "Матч ТБ".

"Політичне підґрунтя цієї зустрічі відкидати не можна. Нас давно розводять, навіть на цьому чемпіонаті Європи нас розводили по групах, щоб ми раніше півфіналу не могли зустрітися один з одним. Основною інтригою майбутньої зустрічі є той факт, що ми дуже давно не грали", — зазначив Алієв.

Він також вважає, що для росіян майбутній матч буде складним, оскільки збірна України — "рівна та сильна команда, яка нав'язує боротьбу".

"Збірна України веде матчі російською мовою. По-друге, це наші друзі. Це якраз історія про те, що спорт, зокрема мініфутбол, поза політикою. Ми давно дружимо з нашими колегами з Асоціації футзалу України, у нас тісні зв'язки. Краще б усі з'ясовували стосунки — хто сильніший чи швидший — саме на спортивних майданчиках. Ми дуже добре ставимося до своїх колег зі збірної України", — заявив Еміль Алієв.

Зазначимо, що матч Україна — Росія у півфіналі чемпіонату Європи з футзалу відбудеться 4 лютого о 18:00 за київським часом. Пряма трансляція гри відбудеться на телеканалі UA: Перший.

Де грають у футзал Україна – Росія?

Чемпіонат Європи з футзалу проходить у Нідерландах. Його організацією займається УЄФА, яка відповідає за всі футбольні заходи в Європі. Чемпіонат Європи з футзалу проходить з 19 січня по 6 лютого, у ньому брали участь 16 найкращих національних збірних Старого Світу.

Збірна України з футзалу на Євро-2022

На чемпіонаті Європи з футзалу збірна України виступала у групі А, де її суперниками були команди Португалії, Нідерландів і Сербії. Команда Олександра Косенка набрала лише три очки, але цього було достатньо, щоб забезпечити вихід із групи. В 1/4 фіналу українці обіграли збірну Казахстану й уперше за 17 років вийшли до півфіналу, де й зіграють проти Росії.

Зазначимо, що УЄФА, починаючи з 2014 року, у всіх футбольних і футзальних змаганнях розводила українські та російські клуби. Національні збірні могли зустрітися один з одним лише у плей-оф чемпіонатів світу чи Європи, як і сталося на Євро-2022 з футзалу.

Раніше Фокус розповідав про рекомендації Міністерства молоді та спорту щодо поведінки українських спортсменів на Олімпіаді в Пекіні. Згідно з ними, українцям не рекомендується фотографуватися з російськими спортсменами та давати інтерв'ю російською мовою.