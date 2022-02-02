"Никогда не лезь со своими когтями": Александр Алиев рассказал о взаимоотношениях с бывшей женой (видео)

Александр Алиев признал, что поднимал руку на бывшую жену, но при этом уточнил, что ему приходилось даже оплачивать долги супруги, которой угрожали кредиторы.

Бывшему футболисту киевского "Динамо" Александру Алиеву в интервью журналисту Дмитрию Гордону пришлось отвечать на вопросы, касающиеся взаимоотношений с бывшей женой Татьяной. Видео интервью журналист опубликовал на своем YouTube-канале.

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Интервьюер напомнил, что в 2016 году против уже бывшего футболиста были возбуждены два уголовных дела по подозрению в избиении жены. "Не скрою я поднимал руку", — признал Алиев, отметив, что ссоры в его семье были и за время выступлений в составе киевского "Динамо" и московского "Локомотива", но вот уголовные дела начались, когда он уже закончил с футболом.

[ + – ] Александр Алиев о ссорах с женой с 1:21.

Жена упрекала футболиста в изменах, что, по его словам было беспочвенно, на самом деле он просто играл в казино.

"Я прихожу домой после казино, и мне начинают вот это вот все говорить: да ты там с телками, ты там это, ты изменяешь… И берутся когти и начинается царапанье, — вспомнил экс-динамовец. — Я бывало приезжал, у меня было лицо поцарапано, шея поцарапана".

По его словам, он пытался объяснить жене, как дело обстояло на самом деле, но она его не пыталась выслушать, в итоге на футбольную базу футболист приезжал с расцарапанным лицом и ему было неловко появляться в таком виде. "Мне завтра сидеть с пацанами и с меня будут делать клоуна, смеяться с меня. Я иду в баню потом с пацанами, после тренировки. Ну оно мне надо, скажи?" — объяснял спортсмен.

"Я это предупреждал, говорил. Мы можем поругаться, мы оскорбить можем, но никогда не лезь со своими когтями, никогда", — сказал бывший спортсмен, также отметив, что он полностью закрыл бытовые потребности семьи, и, среди прочего, платил водителям и няням.

По его словам, он выиграл все уголовные дела и заведены они были с целью получения материальной выгоды. По его словам, жена обращалась к адвокатам, которые оказались мошенниками, и самому спортсмену приходилось отдавать деньги за долги жены, т.к ей угрожали физической расправой. Долги жены, по его словам, он оплачивал ради детей.

Чем запомнился Александр Алиев на футбольном поле?

Расцвет карьеры воспитанника хабаровского футбола, который в 16 лет оказался в динамовской академии, пришелся на период выступлений в составе киевлян и московского "Локомотива".

[ + – ] Голы за "Локомотив".

Сезон 2010 был, пожалуй, главной карьерной вехой. В составе "железнодорожников" полузащитник стал вторым в списке бомбардиров Российской Премьер-лиги, забив 14 мячей, несмотря на то, что играл на позиции полузащитника. На пять больше было у нападающего "Спартака" Веллитона.

[ + – ] Гол в ворота сборной Турции с 40 метров.

А по системе "гол + пас" экс-игрок сборной Украины стал и вовсе лучшим в РПЛ. В послужном списке хавбека за тот сезон было 14 голов и 6 голевых передач. Тренер "железнодорожников" Юрий Семин даже называл Алиева лучшим в мире исполнителем штрафных ударов.

[ + – ] Гол в ворота "Порту" в Лиге Чемпионов.

Ранее Фокус сообщал, что в беседе с журналистом Александр Алиев рассказал о товарищеских отношениях с темнокожими футболистами "Динамо" Киев, над которыми иногда подшучивал и в адрес которых позволял себе неоднозначные высказывания.