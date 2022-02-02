"Ніколи не лізь зі своїми кігтями": Олександр Алієв розповів про стосунки з колишньою дружиною (відео)

Олександр Алієв визнав, що піднімав руку на колишню дружину, але при цьому уточнив, що йому доводилося навіть оплачувати борги подружжя, якому загрожували кредитори.

Колишньому футболісту київського "Динамо" Олександру Алієву в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону довелося відповідати на запитання щодо стосунків із колишньою дружиною Тетяною. Відео-інтерв'ю журналіст опублікував на своєму YouTube-каналі.

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Інтерв'юер нагадав, що у 2016 році проти вже колишнього футболіста було порушено дві кримінальні справи за підозрою в побитті дружини. "Не приховую, я піднімав руку", — визнав Алієв, зазначивши, що сварки в його родині були і за час виступів у складі київського "Динамо" та московського "Локомотива", але ось кримінальні справи розпочалися, коли він уже закінчив із футболом.

[ + – ] Олександр Алієв про сварки з дружиною з 1:21.

Дружина дорікала футболісту за зради, що, за його словами, було безпідставно, насправді він просто грав у казино.

"Я приходжу додому після казино, і мені починають ось це все говорити: та ти там з дівчатами, ти там це, ти зраджуєш... І беруться кігті і починається дряпання, — згадав ексдинамівець. — Я, бувало, приїжджав, у мене було обличчя подряпане, шия подряпана".

За його словами, він намагався пояснити дружині, як насправді було, але вона його не намагалася вислухати, в результаті на футбольну базу футболіст приїжджав з роздертим обличчям і йому було ніяково з'являтися в такому вигляді. "Мені завтра сидіти з пацанами і з мене робитимуть клоуна, сміятимуться з мене. Я йду в лазню потім з пацанами, після тренування. Ну воно мені треба, скажи?" – пояснював спортсмен.

"Я це попереджав, говорив. Ми можемо посваритися, ми образити можемо, але ніколи не лізь зі своїми кігтями, ніколи", — сказав колишній спортсмен, також зазначивши, що він повністю закрив побутові потреби сім'ї, і, серед іншого, платив водіям та няням.

За його словами, він виграв усі кримінальні справи та заведені вони були з метою отримання матеріальної вигоди. За його словами, дружина зверталася до адвокатів, які виявилися шахраями, і самому спортсмену доводилося віддавати гроші за борги дружини, тому що їй загрожували фізичною розправою. Борги дружини, за його словами, він сплачував заради дітей.

Чим запам'ятався Олександр Алієв на футбольному полі?

Розквіт кар'єри вихованця хабаровського футболу, який у 16 років опинився в динамівській академії, припав на період виступів у складі киян та московського "Локомотива".

[ + – ] Голи за "Локомотив".

Сезон 2010 року був, мабуть, головною кар'єрною віхою. У складі "залізничників" півзахисник став другим у списку бомбардирів Російської Прем'єр-ліги, забивши 14 м'ячів, попри те, що грав на позиції півзахисника. На п'ять більше було в нападника "Спартака" Веллітона.

[ + – ] Гол у ворота збірної Туреччини із 40 метрів.

А за системою "гол+пас" ексгравець збірної України став і зовсім найкращим у РПЛ. У послужному списку хавбека за той сезон було 14 голів та 6 гольових передач. Тренер "залізничників" Юрій Сьомін навіть називав Алієва найкращим у світі виконавцем штрафних ударів.

[ + – ] Гол у ворота "Порту" у Лізі Чемпіонів.

Раніше Фокус повідомляв, що в бесіді з журналістом Олександр Алієв розповів про товариські відносини з темношкірими футболістами "Динамо" Київ, над якими іноді жартував і на адресу яких дозволяв собі неоднозначні висловлювання.