"Називав чорножо**ми". Алієв розповів про расизм у "Динамо" (відео)

Колишній футболіст київського "Динамо" зізнався, що міг дозволити дискримінаційні висловлювання на адресу партнерів по команді.

Експівзахисник футбольного клубу "Динамо" (Київ) Олександр Алієв розповів про те, як поводився з африканськими партнерами по команді.

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В інтерв'ю YouTube-каналу "В гостях у Гордона", 36-річний футболіст відповів на питання про звинувачення у расизмі. За його словами, дискримінаційні заяви між ним та африканськими легіонерами були обопільними.

"Юссуф, Пап Діакате, Бангура — я з ними завжди спілкувався. Я їм казав: "Чорножопі!", а вони мені: "Біложопий!". Але ми завжди сміялися. Хтось прийшов на обід, у нас на столах лежали фрукти. А столів було десь 10. Я з усіх зібрав банани, даю офіціантам і кажу: "Хавати їм нічого не давайте, ось це вони хавають". І я спеціально прийшов пізніше. Так вони потім сказали, що це "стопудово біложопий зробив", — розповів Алієв.

Також Алієв розповів, що африканські футболісти "Динамо" мали популярність серед українських жінок.

"Вони дуже класні пацани були. І також вони любили українських дівчат. Я їм казав: "Не розумію, як вони на вас, чорних, дивляться", — сказав Алієв.

У складі футбольного клубу "Динамо" Київ Олександр Алієв виступав із 2005 до 2010, а також із 2011 до 2013 рік. За цей час він двічі ставав чемпіоном України (2007; 2009) та вигравав Кубок України (2007), а в складі молодіжної збірної країни ставав срібним призером Євро-2006.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що Олександр Алієв почав читати реп. В одному зі своїх кліпів Алієв розкритикував Українську асоціацію футболу й особисто голову суддівського корпусу Лучано Лучі. У кліпі також знялася порномодель Адель Асанті.

У серпні Олександр Алієв зустрічався зі своїм другом і партнером по "Динамо" Артемом Мілевським. Футболісти продегустували вино й устриці, про що повідомили у соціальних мережах.