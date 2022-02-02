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"Називав чорножо**ми". Алієв розповів про расизм у "Динамо" (відео)

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Олександр Алієв Динамо Київ
Фото: ФК Динамо Київ | Олександр Алієв не тримав язика за зубами під час ігрової кар'єри

Колишній футболіст київського "Динамо" зізнався, що міг дозволити дискримінаційні висловлювання на адресу партнерів по команді.

Експівзахисник футбольного клубу "Динамо" (Київ) Олександр Алієв розповів про те, як поводився з африканськими партнерами по команді.

В інтерв'ю YouTube-каналу "В гостях у Гордона", 36-річний футболіст відповів на питання про звинувачення у расизмі. За його словами, дискримінаційні заяви між ним та африканськими легіонерами були обопільними.

"Юссуф, Пап Діакате, Бангура — я з ними завжди спілкувався. Я їм казав: "Чорножопі!", а вони мені: "Біложопий!". Але ми завжди сміялися. Хтось прийшов на обід, у нас на столах лежали фрукти. А столів було десь 10. Я з усіх зібрав банани, даю офіціантам і кажу: "Хавати їм нічого не давайте, ось це вони хавають". І я спеціально прийшов пізніше. Так вони потім сказали, що це "стопудово біложопий зробив", — розповів Алієв.

Також Алієв розповів, що африканські футболісти "Динамо" мали популярність серед українських жінок.

"Вони дуже класні пацани були. І також вони любили українських дівчат. Я їм казав: "Не розумію, як вони на вас, чорних, дивляться", — сказав Алієв.

У складі футбольного клубу "Динамо" Київ Олександр Алієв виступав із 2005 до 2010, а також із 2011 до 2013 рік. За цей час він двічі ставав чемпіоном України (2007; 2009) та вигравав Кубок України (2007), а в складі молодіжної збірної країни ставав срібним призером Євро-2006.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, що Олександр Алієв почав читати реп. В одному зі своїх кліпів Алієв розкритикував Українську асоціацію футболу й особисто голову суддівського корпусу Лучано Лучі. У кліпі також знялася порномодель Адель Асанті.

У серпні Олександр Алієв зустрічався зі своїм другом і партнером по "Динамо" Артемом Мілевським. Футболісти продегустували вино й устриці, про що повідомили у соціальних мережах.