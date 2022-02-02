"Называл черножо**ми". Алиев рассказал о расизме в "Динамо" (видео)

Бывший футболист киевского "Динамо" признался, что мог позволить себе дискриминационные высказывания в адрес партнеров по команде.

Экс-полузащитник футбольного клуба "Динамо" (Киев) Александр Алиев рассказал о том, как вел себя с африканскими партнерами по команде.

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В интервью YouTube-каналу "В гостях у Гордона", 36-летний футболист ответил на вопрос об обвинениях в расизме. По его словам, дискриминационные заявления между ним и африканскими легионерами были обоюдными.

"Юссуф, Папа Диакате, Бангура — я с ними всегда общался. Я им говорил: "Черножопые!", а они мне: "Беложопый!". Но мы всегда смеялись. Кто-то пришел на обед, у нас на столах лежали фрукты. А столов было где-то десять. Я со всех собрал бананы, даю официантам и говорю: "Хавать им ничего не давайте, вот это они хавают". И я специально пришел попозже. Так они потом сказали, что это "стопудово беложопый сделал", — рассказал Алиев.

Также Алиев рассказал, что африканские футболисты "Динамо" пользовались популярностью среди украинских женщин.

"Они очень классные пацаны были. И также они любили украинских девчонок. Я им говорил: "Не понимаю, как они на вас, черных, смотрят", — сказал Алиев.

В составе футбольного клуба "Динамо" Киев Александр Алиев выступал с 2005 по 2010, а также с 2011 по 2013 года. За это время он дважды становился чемпионом Украины (2007; 2009) и выигрывал Кубок Украины (2007), а в составе молодежной сборной страны становился серебряным призером Евро-2006.

Напомним, ранее Фокус рассказывал,что Александр Алиев начал читать реп. В одном из своих клипов Алиев раскритиковал Украинскую ассоциацию футбола и лично главу судейского корпуса Лучано Лучи. В клипе также снялась порномодель Адель Асанти.

В августе Александр Алиев встречался со своим другом и партнером по "Динамо" Артемом Милевским. Футболисты продегустировали вино и устрицы, о чем сообщили в социальных сетях.