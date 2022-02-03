Россия - фаворит. Украинские букмекеры не верят в сборную по футзалу на Евро-2022

Полуфинал чемпионата Европы по футзалу состоится 4 февраля в Нидерландах.

Сборная Украины по футзалу не является фаворитом противостояния с Россией в 1/2 финала Евро-2022 по футзалу.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Согласно линейками крупных украинских букмекерских контор, у украинской команды нет шансов выйти в финал чемпионата Европы по футзалу.

Букмекерская контора Vbet на победу сборной Украины предлагает коэффициент 5.40, а на проход нашей сборной в финал — 3.40. Разница в этих исходах заключается в том, что украинцы могут сыграть с россиянами вничью в основное время, а победитель будет выявлен в серии послематчевых пенальти. Что касается россиян, то на проход этой команды компания предлагает коэффициент 1.27, а на победу России — 1.37.

[ + – ] Букмекеры не верят в успех Украины Фото: Vbet

Еще один крупный игрок на букмекерском рынке — Parimatch, сборной Украины отводит еще меньше шансов на успех. На победу украинцев здесь принимают ставки с коэффициентом 4.47, а на победу россиян — 1.49. Ничья является наименее прогнозируемым исходом основного времени — 7.26.

[ + – ] Букмекеры не верят в успех Украины Фото: Parimatch

Третий крупный букмекер, Favbet, также прогнозирует победу России в матче с Украиной — 1.50. В победу украинцев здесь верят больше, чем в других конторах — 4.50. Ничья котируется с коэффициентом 6.10.

[ + – ] Букмекеры отдают преимущество России Фото: Фавбет

Где смотреть полуфинал Евро-2022

Вопрос "когда играет Украина" — один из самых популярных, поскольку матчей Украина — Россия на больших турнирах не происходило почти 8 лет. Благодаря успешному выступлению на чемпионате Европы по футзалу 2022, украинская команда смогла дойти до полуфинала. Матч Украина — Россия на Евро-2022 в нашей стране покажет телеканал UA:Перший. Начало матча 4 февраля в 18:00 по киевскому времени.

В параллельном матче сильнейшего будут выявлять представители Пиренейского полуострова: Испания — Португалия.

Напомним, ранее президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев заявил, что его ведомство находится в дружеских отношениях с Ассоциацией футзала Украины.