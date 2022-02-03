Росія – фаворит. Українські букмекери не вірять у збірну з футзалу на Євро-2022

Пів фінал чемпіонату Європи з футзалу відбудеться 4 лютого в Нідерландах.

Збірна України з футзалу не є фаворитом протистояння з Росією у 1/2 фіналу Євро-2022 з футзалу.

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Згідно з лінійками великих українських букмекерських контор, українська команда не має шансів вийти у фінал чемпіонату Європи з футзалу.

Букмекерська контора Vbet на перемогу збірної України пропонує коефіцієнт 5:40, а на прохід нашої збірної у фінал — 3:40. Різниця в цих наслідках полягає в тому, що українці можуть зіграти з росіянами внічию в основний час, а переможця буде виявлено в серії післяматчевих пенальті. Щодо росіян, то на прохід цієї команди компанія пропонує коефіцієнт 1.27, а на перемогу Росії — 1.37.

[ + – ] Букмекери не вірять у успіх України Фото: Vbet

Ще один великий гравець на букмекерському ринку, Parimatch, збірній України відводить ще менше шансів на успіх. На перемогу українців тут беруть ставки з коефіцієнтом 4.47, а на перемогу росіян – 1.49. Нічия є найменш прогнозованим результатом основного часу — 7.26.

[ + – ] Букмекери не вірять у успіх України Фото: Parimatch

Третій великий букмекер, Favbet, також прогнозує перемогу Росії в матчі з Україною — 1.50. У перемогу українців тут вірять більше, ніж у інших конторах – 4.50. Нічия котирується з коефіцієнтом 6.10.

[ + – ] Букмекери віддають перевагу Росії Фото: Фавбет

Де дивитись пів фінал Євро-2022

Питання "коли грає Україна" – одне з найпопулярніших, оскільки матчів Україна – Росія на великих турнірах не відбувалося майже 8 років. Завдяки успішному виступу на чемпіонаті Європи з футзалу 2022 року українська команда змогла дійти до пів фіналу. Матч Україна – Росія на Євро-2022 у нашій країні покаже телеканал UA:Перший. Початок матчу 4 лютого о 18:00 за київським часом.

У паралельному матчі найсильнішого виявлятимуть представники Піренейського півострова: Іспанія — Португалія.

Нагадаємо, раніше президент Асоціації мініфутболу Росії Еміль Алієв заявив, що його відомство перебуває в дружніх стосунках із Асоціацією футзалу України.