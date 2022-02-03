"Нас ждет суперисторическое событие". Калиниченко — о матче Украина - Россия

Экс-футболист сборной Украины, считает, что в будущем Украина и России по-прежнему не будут играть в футбол. Даже если в этот раз удастся избежать скандалов.

Бывший футболист футбольной сборной Украины Максим Калиниченко, известный по выступлениям за московский "Спартак" и "Днепр", назвал историческим событием предстоящий матч по мини-футболу между сборными Украины и России. Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua

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"Нас ждет суперисторическое событие: сборные России и Украины наконец-то встретятся на поле. И это случится в полуфинале мини-футбольного Евро!" — сказал экс-футболист в интервью журналистам, отметив также, что ожидает "неспортивного напряжения".

"Политика, к сожалению, сегодня на первом месте. Соответственно, никто не сможет оставить это напряжение за пределами паркета", — отметил Калиниченко. Футболисты, по его словам, во время игры не будут слишком задумываться, кому именно они противостоят: "Будут играть против соперника, а не против какой-то политической силы".

Вместе с тем, экс-спартаковец допустил, что этот матч может вообще не состояться, сославшись на прецеденты в пляжном футболе, но поскольку речь идет о встрече на крупном турнире и на полуфинальной стадии, то игра, скорее всего, будет сыграна.

В соревнованиях, когда украинские спортсмены противостоят оппонентам из России, политической составляющей исключить невозможно, по мнению футболиста, который завершил свою карьеру.

И даже если на сей раз обойдется без каких-либо скандалов, он считает, что украинские и российские команды будут и дальше разводить по группам, не позволяя приезжать на стадионы друг друга.

"Учитывая ту политическую атмосферу, которая сейчас царит между двумя странами, и то, что творится на границах этих стран, у меня большие сомнения, что что-то будет меняться в этом плане", — сказал Калиниченко, добавив, что в предстоящем матче будет болеть, конечно же, за Украину.

Читатели сайта в своих комментариях высказывались в том духе, что, хотя экс-игрок сборной Украины живет в Москве, при этом он всегда в открытую поддерживает Украину, а на провокационные вопросы дает однозначные и четкие ответы, называя вещи своими именами.

Кто победит в мини-футбольном матче Украина – Россия?

Выход из группы сборной Украины на Чемпионате Европы по футзалу дался с большими трудностями. В двух играх из трех Украина потерпела поражение. Итоговый успешный результат объясняется тем, что команда обыграла сборную Сербии, которая, в свою очередь, в последнем туре обыграла Нидерланды.

В четвертьфинале Украина прошла серьезного соперника в лице сборной Казахстана, в составе которой присутствуют натурализованные бразильцы. Теперь в полуфинале украинскую команду ждет Россия, у которой тоже есть бразильцы.

По словам главного редактора журнала "Футбол" Артема Франкова, Россия — фаворит этого противостояния и давно на виду в футзале.

"За нее играют четыре натурализованных бразильца, которые в техничных видах спорта, таких как пляжный футбол и футзал, на виду даже больше, чем в обычном футболе", — отметил эксперт.

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