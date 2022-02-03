"На нас чекає суперісторична подія". Калініченко — про матч Україна — Росія

Ексфутболіст збірної України вважає, що в майбутньому Україна та Росія, як і раніше, не гратимуть у футбол. Навіть якщо цього разу вдасться уникнути скандалів.

Колишній футболіст футбольної збірної України Максим Калініченко, відомий за виступами за московський "Спартак" і "Дніпро", назвав історичною подією майбутній матч із мініфутболу між збірними України та Росії. Про це повідомляє Dynamo.kiev.ua

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"На нас чекає суперісторична подія: збірні Росії й України нарешті зустрінуться на полі. І це станеться у пів фіналі мініфутбольного Євро!" — сказав ексфутболіст в інтерв'ю журналістам, зазначивши також, що очікує на "неспортивну напругу".

"Політика, на жаль, сьогодні на першому місці. Відповідно, ніхто не зможе залишити цю напругу за межами паркету, — зазначив Калініченко. Футболісти, за його словами, під час гри не надто замислюватимуться, кому саме вони протистоять: — Гратимуть проти суперника, а не проти якоїсь політичної сили".

Разом із тим, ексспартаківець припустив, що цей матч може взагалі не відбутися, пославшись на прецеденти в пляжному футболі, але оскільки йдеться про зустріч на великому турнірі та на пів фінальній стадії, то гра, найімовірніше, буде зіграна.

У змаганнях, коли українські спортсмени протистоять опонентам із Росії, політичну складову виключити неможливо, на думку футболіста, який завершив свою кар'єру.

І навіть якщо цього разу обійдеться без жодних скандалів, він вважає, що українські та російські команди й надалі розводитимуть по групах, не дозволяючи приїжджати на стадіони один одного.

"Із огляду на ту політичну атмосферу, яка зараз панує між двома країнами, і те, що коїться на кордонах цих країн, у мене є великі сумніви, що щось змінюватиметься в цьому плані", — сказав Калініченко, додавши, що в майбутньому матчі буде Вболівати, звичайно ж, за Україну.

Читачі сайту у своїх коментарях висловлювалися в тому дусі, що хоча екс-гравець збірної України живе в Москві, при цьому він завжди відкрито підтримує Україну, а на провокаційні питання дає однозначні та чіткі відповіді, називаючи речі своїми іменами.

Хто переможе в мініфутбольному матчі Україна – Росія?

Вихід із групи збірної України на Чемпіонаті Європи з футзалу дався з великими труднощами. У двох іграх із трьох Україна зазнала поразки. Підсумковий успішний результат пояснюється тим, що команда обіграла збірну Сербії, яка в свою чергу в останньому турі обіграла Нідерланди.

У чвертьфіналі Україна пройшла серйозного суперника в особі збірної Казахстану, у складі якої є натуралізовані бразильці. Тепер у пів фіналі на українську команду чекає Росія, яка теж має бразильців.

За словами головного редактора журналу "Футбол" Артема Франкова, Росія — фаворит цього протистояння і давно на виду у футзалі.

"За неї грають чотири натуралізовані бразильці, які в технічних видах спорту, таких як пляжний футбол і футзал, на виду навіть більше, ніж у звичайному футболі", — зазначив експерт.

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