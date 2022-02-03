Двойные премиальные. Сборная России получит крупное поощрение за победу над Украиной
Если сборная РФ пройдет украинскую команду, каждый футболист получит по полтора миллиона рублей (около 20 тыс. долларов).
Российский футбольный союз может выплатить команде сборной страны по футзалу удвоенные премиальные, в случае если сборная РФ пройдет Украину на Евро-2022. Об этом сообщает Телеграм-канал "Инсайды от Карпа".
В 1/4 финала российская команда обыграла еще одного принципиального соперника — сборную Грузии, и теперь в полуфинале турнира предстоит встреча с Украиной, которая в 1/4 прошла Казахстан.
Как правило, премии выплачиваются по завершении турнира. Изначально предусматривалось, что в случае победы на Европейском первенстве 1 млн рублей получит каждый из футболистов, за второе место — 750 тыс., за третье — 500. Сейчас же руководство РФС собирается удвоить призовые.
Если сборная РФ пройдет украинскую команду, каждый из участников турнира получит по полтора миллиона рублей (около 20 тыс. долларов), в случае победы в финале, где сборная России сыграет с победителем пары Испания – Португалия, получат по 2 млн (26 тыс. долларов). Таким образом, российские чиновники решили дополнительно мотивировать своих футболистов.
Ранее Фокус сообщал, что сборная России считается фаворитом полуфинала Евро-2022 по футзалу. Четыре натурализованных бразильца — главное преимущество российской команды. Чемпионат Европы по футзалу проходит в Нидерландах, а финальная встреча состоится 4 февраля.