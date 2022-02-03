Подвійні преміальні. Збірна Росії отримає велике заохочення за перемогу над Україною

Якщо збірна РФ пройде українську команду, то кожен футболіст отримає по півтора мільйона рублів (близько 20 тис. доларів).

Російський футбольний союз може виплатити команді збірної країни за футзалом подвоєні преміальні, якщо збірна РФ пройде Україну на Євро-2022. Про це повідомляє Телеграм-канал "Інсайди від Карпа".

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У 1/4 фіналу російська команда обіграла ще одного принципового суперника — збірну Грузії, і тепер у пів фіналі турніру зустріч із Україною, яка в 1/4 обійшла Казахстан.

Як правило, премії виплачуються після завершення турніру. Спочатку передбачалося, що в разі перемоги на Європейській першості 1 млн рублів отримає кожен із футболістів, за друге місце – 750 тис., за третє – 500. Зараз же керівництво РФС збирається подвоїти призові.

Якщо збірна РФ обійде українську команду, кожен із учасників турніру отримає по півтора мільйона рублів (близько 20 тис. доларів), у разі перемоги у фіналі, де збірна Росії зіграє з переможцем пари Іспанія – Португалія, отримають по 2 млн (26 тис. доларів). Таким чином російські чиновники вирішили додатково мотивувати своїх футболістів.

Раніше Фокус повідомляв, що збірна Росії вважається фаворитом пів фіналу Євро-2022 з футзалу. Чотири натуралізовані бразильці — головна перевага російської команди. Чемпіонат Європи з футзалу відбувається в Нідерландах, а фінальна зустріч відбудеться 4 лютого.