Нервы на пределе: Украина уступила России в полуфинале Евро-2022

Сборная Украины могла уйти от поражения за минуту до конца, но не реализовала пенальти.

В Амстердаме завершился матч 1/2 финала Евро-2022 по футзалу, в котором встретились Украина и Россия.

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Встреча началась для украинской команды с неприятного сюрприза: уже на 2-й минуте Антон Соколов вывел российскую команду вперед, воспользовавшись ошибкой вратаря украинской сборной. Россияне взяли игру под свой контроль и больше владели мячом, что привело ко второму взятию ворот. Тренерский штаб сборной Украины решил снять вратаря и выпустить пятого полевого игрока, чем и воспользовался соперник. Андрей Афанасьев нанес удар по воротам, но попал в перекладину. Но никто из украинских игроков не успел накрыть соперника, позволив ему повторно нанести удар. Со второй попытки россиянин не промахнулся — это 2:0.

Но сборная Украины не собиралась легко сдаваться: спустя минуту сине-желтым удалось провести быструю атаку, которая увенчалась точным ударом Евгения Серого с дальней дистанции.

Во второй половине матча на паркете усилилась борьба: оба соперника создавали моменты, но удача улыбнулась россиянам. С передачи Нандо ворота украинской команды поразил Артем Ниязов. Но украинцы не остановились и продолжили бороться с помощью пятого полевого игрока. Это дало свой эффект: Даниил Абакшин нанес дальний удар с левой ноги и поразил цель — 3:2!

За минуту до конца украинцы получили прекрасную возможность сравнять счет, заработав пенальти. Но Петр Шотурма, подошедший к точке, не сумел обыграть вратаря российской сборной. Последний штурм украинской команде не удался: ряд моментов так и не привели ко взятию ворот.

Финальный свисток зафиксировал победу России со счетом 3:2. Соперник россиян определится во втором полуфинале, где сыграют Португалия и Испания. Сборная Украины получит шанс побороться за бронзовые медали чемпионата Европы.

Чемпионат Европы по футзалу. Полуфинал

Украина — Россия — 2:3 (1:2)

Голы: 0:1, Соколов, 2; 0:2, Афанасьев, 15; 1:2, Серый, 16; 1:3, Ниязов, 31; 2:3, Абакшин, 35.

Напомним, что на Евро-2022 сборная Украины выступала в одной группе с командами Португалии, Нидерландов и Сербии. Команда Александра Косенко проиграла два матча из трех, но сумела выйти из группы. В 1/4 финала Украина обыграла Казахстан и вышла в полуфинал.

Ранее Фокус рассказывал о двойных призовых, которые сборная России получит за победу над Украиной в полуфинале турнира.