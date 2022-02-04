Нерви на межі: Україна поступилася Росії у півфіналі Євро-2022

Збірна України могла уникнути поразки за хвилину до кінця, але не реалізувала пенальті.

В Амстердамі завершився матч 1/2 фіналу Євро-2022 з футзалу, у якому зустрілися Україна та Росія.

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Зустріч розпочалася для української команди з неприємного сюрпризу: уже на 2-й хвилині Антон Соколов вивів російську команду вперед, скориставшись помилкою воротаря української збірної. Росіяни взяли гру під свій контроль і більше володіли м'ячем, що призвело до другого взяття воріт. Тренерський штаб збірної України вирішив зняти воротаря та випустити п'ятого польового гравця, чим і скористався суперник. Андрій Афанасьєв завдав удару по воротах, але влучив у перекладину. Але ніхто з українських гравців не встиг накрити суперника, дозволивши йому повторно завдати удару. З другої спроби росіянин не схибив — це 2:0.

Але збірна України не збиралася легко здаватися: за хвилину синьо-жовтим вдалося провести швидку атаку, яка увінчалася точним ударом Євгена Сірого з далекої дистанції.

У другій половині матчу на паркеті посилилася боротьба: обидва суперники створювали моменти, але успіх посміхнувся росіянам. Із передачі Нандо ворота української команди вразив Артем Ніязов. Але українці не зупинилися та продовжили боротися за допомогою п'ятого польового гравця. Це дало свій ефект: Данило Абакшин завдав далекого удару з лівої ноги і вразив ціль — 3:2!

За хвилину до кінця українці отримали чудову нагоду зрівняти рахунок, заробивши пенальті. Але Петро Шотурма, який наблизився до точки, не зумів обіграти воротаря російської збірної. Останній штурм українській команді не вдався: низка моментів так і не призвела до взяття воріт.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Росії з рахунком 3:2. Суперник росіян визначиться у другому півфіналі, де зіграють Португалія та Іспанія. Збірна України отримає шанс поборотись за бронзові медалі чемпіонату Європи.

Чемпіонат Європи з футзалу. Півфінал

Україна — Росія — 2:3 (1:2)

Голи : 0:1, Соколов, 2; 0:2, Афанасьєв, 15; 1:2, Сірий, 16; 1:3, Ніязов, 31; 2:3, Абакшин, 35.

Нагадаємо, що на Євро-2022 збірна України виступала в одній групі з командами Португалії, Нідерландів та Сербії. Команда Олександра Косенка програла два матчі із трьох, але зуміла вийти з групи. У 1/4 фіналу Україна обіграла Казахстан та вийшла до півфіналу.

Раніше Фокус розповідав про подвійні призові, які збірна Росії отримає за перемогу над Україною у півфіналі турніру.