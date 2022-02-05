"Россияне цеплялись к фигуристам из-за языка". Украинский журналист рассказал о конфликте с Губерниевым

В эксклюзивном комментарии Фокусу Ли Марк Рини рассказал о провокациях российских журналистов на Олимпиаде в Пекине.

Украинский журналист издания Lviv Today Ли Марк Рини в эксклюзивном комментарии Фокусу рассказал свою версию произошедшего конфликта с российским журналистом Дмитрием Губерниевым.

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По словам Ли Марка, Губерниев специально спровоцировал скандальную ситуацию, в ходе которой оскорбил украинца, назвав его неприличными словам, а сам Ли Марк Рини намеренно был выбран целью для провокации.

"Досадно, что именно этот журналист ищет неоправданной славы благодаря тому, что спровоцировал ситуацию, снял ее на видео, загрузил в сеть, а затем кичился этим.

Я нахожусь в Пекине, как и на других Олимпийских играх, которые я освещал – в том числе в Сочи 2014 – чтобы освещать выступления украинских спортсменов.

Вместо того чтобы говорить о том, каким опустошенным должен чувствовать себя Иван Шмуратко сегодня, пропустив соревнования, или как прекрасно должна чувствовать себя Александра Назарова, которая несла флаг своей страны, я вынужден отвечать на вопрос об этом дураке.

Российские журналисты цеплялись к украинским фигуристам из-за языка, на котором они давали интервью, а не спрашивали их о соревнованиях или тренировках.

Я чувствую, что в этом эпизоде ​​я намеренно стал целью для провокации, потому что российский журналист узнал мое имя. Я предполагаю, что один из его коллег назвал мое имя, потому что я обращался к нему сегодня утром, когда было несколько вопросов об использовании языка.

Ради безопасности других украинских журналистов в Пекине я не хочу дальше комментировать ситуацию и прошу все СМИ сосредоточиться на важных выступлениях спортсменов своей страны", — заявил Ли Марк Рини в эксклюзивном комментарии Фокусу.

Напомним, ранее Дмитрий Губерниев оскорбил украинского журналиста, после чего попытался оправдаться, заявив, что якобы случайно задел стол, за которым сидели представители украинской делегации.